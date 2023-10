No apta para ansiosos, esta película de terror y suspenso tiene un final que te dejará intrigado, está en Star Plus

“La casa oscura” o "The night house", protagonizada por la inigualable Rebecca Hall, es una película que desafía las convenciones del género de terror. No es simplemente una historia de fantasmas o una trama de venganza sobrenatural; es un viaje psicológico que explora los recovecos más oscuros del alma humana. Si quieres ver este filme de 2021, lo podrás hacer en Star Plus, una de las plataformas de streaming favoritas de los mexicanos.

Este largometraje no ofrece respuestas fáciles. Su final es tan enigmático como el resto de la película, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. Pero eso es precisamente lo que la hace tan cautivadora. Nos obliga a enfrentar nuestros propios miedos y preguntas, en un espejo que refleja tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos.

Dura menos de dos horas. Foto: The night house.

¿De qué trata “La casa oscura”, la película con un final que dejará intrigado?

Hall interpreta a Beth, una mujer que enfrenta el duelo por la pérdida de su esposo Owen, en una casa diseñada por él. Pero esta no es una historia de duelo común y corriente. La casa se convierte en un personaje en sí misma, un laberinto de emociones y misterios que Beth debe descifrar.

La actuación de Hall es muy buena. Foto: The night house.

Uno de los aspectos más destacados de la película es su diseño de sonido. Los ruidos, golpes y susurros que inundan la casa no son solo efectos de terror baratos. Actúan como un reflejo del estado emocional de Beth, quien se encuentra en una encrucijada entre la realidad y lo sobrenatural. El sonido se convierte en un personaje más en esta trama, un ente que nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos si lo que escuchamos es real o producto de la imaginación de Beth.

Te sorprenderá. Foto: The night house.

¿Dónde ver “La casa oscura”, la película con un final que dejará intrigado?

La película también juega con la idea de la doble vida y la identidad. Beth descubre que su esposo tenía una vida secreta, lo que la lleva a cuestionar todo lo que sabía sobre él y sobre sí misma. Este tema se extiende a la casa, que también tiene su "gemela oscura", un reflejo invertido que Beth encuentra en su búsqueda de respuestas.

¿Le darás una oportunidad? Foto: "The night house".

Si buscas una película que te haga saltar del asiento, pero también te haga pensar, “La casa oscura” es para ti. Pero ten en cuenta que no es una película para los débiles de corazón y la puedes disfrutar en Star Plus.

SIGUE LEYENDO...

Netflix México: la película de acción a lo 'Rápidos y Furiosos' que causa furor mundial

La película en Netflix con Gerard Butler que te pondrá a llorar como ninguna, es trascendental y solo para adultos