Juanes confiesa que estuvo cerca de ser una víctima mortal de Pablo Escobar: “Nos salvamos de milagro”

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, quien es mejor conocido como Juanes, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante una entrevista confesó que estuvo a punto de ser una víctima mortal del afamado narcotraficante Pablo Escobar durante la década de 1990, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el intérprete de éxitos como “Es por ti” y “La camisa negra”.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde Juanes estuvo como invitado para hablar sobre distintos aspectos de su carrera y su vida privada y uno de los pasajes de su historia que más llamó la atención fue cuanto el colombiano refirió que su adolescencia se desarrolló bajo un contexto marcado por la violencia generada por Pablo Escobar y por el cartel que encabezaba por lo que no dudó en calificar este periodo como “algo horrible” pues comenta que se llegó a normalizar la violencia y los actos terroristas.

Juanes vivió una adolescencia marcada por la violencia propiciada por el narco. Foto: Especial

En otro momento de la entrevista, Juanes señaló que la violencia desatada por Pablo Escobar sí alcanzó a su familia pues mencionó que su hermana estuvo presente en la plaza de toros “La Macarena” la fatídica tarde del 16 de febrero de 1991, cuando sicarios al servicio del Cartel de Medellín hicieron explotar un coche bomba cuando el público estaba abandonando dicho inmueble, afortunadamente, su consanguínea logró sobrevivir a este desafortunado atentado.

“La bomba de “La Macarena”, la plaza de toros, mi hermana estaba ahí, no le paso nada afortunadamente, se lastimó, pero no le paso nada”, recordó el cantante.

Pablo Escobar fue el principal generador de violencia en Colombia a finales de la década de 1980 y principios de 1990. Foto: Especial

“Nos salvamos de milagro”

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Juanes recordó que el 23 de junio de 1990 estuvo a punto de ser una víctima mortal de la llamada “Masacre del Bar Oporto”, donde sicarios armados presuntamente al servicio del Cartel de Medellín mataron a un total de 23 personas, sin embargo, por alguna misteriosa razón no les permitieron la entrada por lo que tuvieron que ir a un lugar cercano y fue desde ahí donde se enteraron de lo que acababa de ocurrir en el local donde tenían planeado divertirse.

“Fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar por alguna razón, no recuerdo cuál, nos fuimos a otro lugar y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo ‘váyanse de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado. Nos salvamos de milagro… cuando hablo con uno de mis hermanas, mi hermana Mara me dice ‘es que están vivos de milagro’”, recordó Juanes provocando una expresión de sorpresa en Yordi Rosado.

Para finalizar Juanes señaló que desafortunadamente esta ola de violencia que se vivió el Colombia por culpa del narcotráfico sí cobró la vida de algunos de sus conocidos y amigos, lo cual, fue un duro golpe para el cantante, quien refirió que este oscuro momento de su vida lo marcó para siempre y por ello señaló que no está a favor de la creación de series de narcos ni nada que fomente la narcocultura.

