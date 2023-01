Andrea Meza confirma por qué es una de las mujeres más hermosas con profundo escote

Andrea Meza será recordada como la Miss Universo que menos reino en el mundo de la moda. Es que al salir elegida en el año 2020, tuvo la mala suerte de que llego la pandemia de la covid-19 y por ende, solo puedo disfrutar de su fama por unos meses. De igual manera, sigue siendo un Miss y lo hace notar en cada posteo que realiza en las redes.

Instagram es la red más elegida por la modelo mexicana, pues solo ahí cuenta con 2.2 millones de seguidores que son muy activos y la hacen viral en minutos. Es por eso que nunca duda en entregarle material de los más diversos con súper producciones hasta imagen sacadas de un celular donde sensación a estar en casa.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

El escote de Meza en Instagram

Andrea Meza esta en Nueva Orleans, estado de Luisiana, donde se comenzó a los preparativos para que haya una nueva Miss Universo. Como una ex participante y por supuesto ganadora, será una de las estrellas del certamen y las cámaras no dejaran que pase desapercibida con todos los look que tiene preparado.

Para deleitar Instagram, la mexicana subió una serie de fotos donde se la puede ver con un conjunto muy hermoso y por supuesto, un increíble escote. Tanto el saco como el pantalón son de mucho colores saliendo de la tendencia del invierno y mostrándose muy auténtica. Lo que si, se nota que ese debajo del saco no hay nada más que su hermosa piel.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Con estas imágenes, Andrea Meza sigue demostrando que es una de las mujeres más increíble del mundo. No solo es su cuerpo que romper los corazones de todos sino, cuenta con uno de los rostros que nadie puede decir que no fue tallado a mano. No hay dudas que su Miss Universo lo gano a toda ley.

