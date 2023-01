VIDEO | Eduin Caz tiene vacaciones alejadas de la fama y se pone a darle de comer a las gallinas de su rancho

Varias celebridades tomaron las fiestas decembrinas como la pausa necesaria para descansar de su ajetreada agenda de trabajo, uno de los que aplicaron esta técnica fueron los músicos de Grupo Firme, después de permanecer durante largas temporadas viéndose casi todos los días, ahora cada uno se reunió con su familia.

Tal fue el caso de Eduin Caz, el líder y vocalista visitó a su familia paterna en Culiacán, Sinaloa y según las fotografías que subió a su cuenta oficial en Instagram la pasó genial con sus abuelos, sus primos y todos sus seres queridos, pues la estrella del regional mexicano se olvidó de la fama y hasta fue el elegido para alimentar a las gallinas.

Eduin Caz dio a conocer su felicidad y dejó claro que no siempre es necesario estar rodeado de lujos para estar en paz y con los que tanto ama, que compartir tiempo de calidad con su abuelo es una de las cosas que más disfruta hacer, además de estar con su esposa Daisy y sus hijos Gerardo y Geraldine.

De inmediato empezaron a llegar los comentarios y buenos deseos de sus amigos y colegas, muchos de ellos todavía le predecían un feliz 2023 y otros aplauden la tranquilidad que muestra en las imágenes, pues admiten que no son nada posadas y que se ve en su entorno familiar muy feliz.

“Cómo me gusta la sencillez de este vato y su familia. Que lo lograron tener todo, TODO, y siguen fieles a sus raíces, con buena vibra, ayudando y conviviendo con sus abuelos, tíos, primos, hablan como toda la vida, no cambian su tono de voz por el típico de las Kardashian, no suenan fresones, no andan humillando a nadie”, dice @beckicienta, una de sus seguidoras.