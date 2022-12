VIDEO | Eduin Caz es hospitalizado de nuevo por esta preocupante razón, terminará el 2022 en el quirófano

Eduin Caz dijo que está en el hospital FB/eduincaz1

Después de 12 meses de lograr lo que siempre soñó, Eduin Caz le pondrá una pausa a su carrera, el poderoso motivo tiene que ver con su salud pues nuevamente se encuentra hospitalizado y en los próximos días se someterá a varias operaciones para curar las enfermedades que tantos problemas le han traído.

El cantante causó revuelo entre sus seguidores de Instagram, pues fue a través de videos en los que se mostró en el cuarto de una clínica y conectado a varios aparatos, la estrella de regional mexicano no dijo exactamente qué fue lo que lo orilló a internarse en el hospital, pero sí dejó claro que estaba tranquilo, aunque su voz se escucha afectada.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere”, dijo el vocalista de Grupo Firme y también agradeció a quienes se han preocupado por su estado.