La FOTO que confirma por qué Olga Breeskin era reina del cine de ficheras

Fue hace poco más de un mes que Olga Breeskin, famosa vedette y violinista en la década de los 70y 80, dio a conocer que ya aplanaba su regreso al mundo musical de la mano de uno de sus grandes talentos que la encumbraron como una de las sex symbols durante el boom del cine de ficheras, su profesión de violinista, la cual dejó a un lado durante largo tiempo para dedicarse de lleno al cine nacional.

Así se informó en algunos medios luego que asegurara haber firmado contrato con la doctora Aracely Alonso, quien creó la compañía WGN Music con el objetivo de apoyarla en esta nueva etapa de su ida, a la cual se ha enfocado en años recientes tras dejar su pasado como actriz a un lado y convertirse al cristianismo. Faceta en la que ha deseado compartir de manera honesta las experiencias que vivió a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria como artista, con aquellas personas que están dispuestas a escucharla.

Olga Breeskin se consolidó como una delas grandes estrellas del cine de ficheras. FOTO: Twitter

La foto que consolida a Olga Breeskin como la reina del cine de ficheras

Muchos que conocen parte de la vida reciente de Olga Breeskin, actualmente de71 años, sabrán que la atractiva vedette de los 70 decidió dejar atrás la fama y la vida de celebridad una vez que tocó fondo en su carrera, sumida en su adicción al alcohol y perdiendo gran parte de su fortuna debido a su afición por las apuestas. Esta circunstancia la llevó incluso a a vivir en un cuarto de servicio luego de haber gozado de una gran fama y fortuna a lo largo de años de trabajo.

La vedette cambió su vida y ahora retomó su carrera como violinista. FOTO: Instagram

Por si fuera poco, esta situación también la condujo a intentar suicidarse con barbitúricos, momento en el que decidió replantear su vida y su manera de vivirla. Es así que se acercó al cristianismo, en donde ha podido darle un radical giro a su existencia y decidió compartir con otras personas su experiencia personal, más allá de la fama y de la imagen tan reconocida que logró consolidar en el mundo del espectáculo nacional durante décadas.

Este nuevo capítulo, ha confesado la propia artista en diversas entrevistas que ha concedido a lo largo de años recientes, le permitió acercarse a su hijo Alan y retomar el vínculo familiar que se había debilitado. Ahora celebra la llegada de su segundo nieto al tiempo que sirve a la iglesia que frecuenta y brinda apoyo a quienes acuden a escuchar de sus consejos y su experiencia:

“Siento que Cristo me liberó de muchos temores, entre ellos el temor a la edad, a la vejez, a la pobreza y a hacer el ridículo. Ya no tengo miedo a que me vean la pata de gallo o la papada porque ya no vivo para el qué dirán. Ahora vivo de lo que dice Dios de mí”, contó en diciembre pasado a los medios.

Olga cautivó a millones de fanáticos con su figura. FOTO: Twitter

En los últimos 4 años, Breeskin perdió 25 kilos y hoy puede decir que la vida le ha vuelto a sonreír al tiempo que su carrera toma nuevos aires que auguran mayor plenitud a su vida. En este contexto, en redes sociales se dio a conocer una fotografía que, de acuerdo con los comentarios delos internautas, consolidan a la vedette como la reina del cine de ficheras.

En la imagen aparece la artista durante su juventud, posando frente a un espejo mientras luce su espectacular figura en un atrevido traje en ropa interior de dos piezas. Portando una melena totalmente oscura, la vedette derrocha sensualidad y misterio, características que la distinguieron durante muchos años de las demás estrellas del cine de ficheras en aquella época.

