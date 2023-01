Lleva risa a las familias, premisa de Rob Schneider

A sus 59 años de edad y con tres hijas, Rob Schneider tiene presente que los mejores recuerdos de su padre son en los que ambos se estaban riendo, por eso es que ahora como actor busca trabajar en historias que involucren a toda la familia y hacerlos pasar un buen rato.

“Quiero que la gente ría mucho con sus familias. Los mejores recuerdos de mi padre son donde reía y wow, creo que es importante que para que la gente vuelva a los cines debemos presentarles este tipo de historias que los hagan reír, ya sea de la situación o de lo que viven”, comentó el actor, quien protagoniza la película “¡Qué viaje con papá!”.

El guion de este largometraje lo escribió su esposa Patricia Azarcoya, él mismo lo dirige y también cuenta con la participación especial de su hija Miranda Scarlett Schneider, lo que lo retó más a la hora de dirigir, porque podía ser duro con él mismo, pero no con su pequeña, ni los otros infantes, por eso fue difícil el rodaje.

El filme narra la experiencia de una niña que desea pasar las mejores vacaciones de verano, pero su padre no tiene dinero para llevarla a algún lado, pese a esto, logra que la pequeña pase la mejor aventura.

“Quería hacer una película como esas historias italianas que te rompen el corazón, pero siempre es hablar de la familia, sobre todo de los sueños que tienen y la importancia de aferrarte a ellos, porque tienes que hacerlo. Creo que no necesitas tanto dinero para irte de vacaciones, espero que la gente pueda ver eso, porque no importa a dónde vayas, siempre que estés con todos tus seres queridos”, afirmó.

Miranda, la hija de Rob Schneider, participa en el filme “¡Qué viaje con papá!”. Foto: Cuartoscuro

TALENTO MEXICANO

Además del talento nacional en el guion de “¡Qué viaje con papá!”, la cinta cuenta con la participación de la actriz mexicana Mónica Huarte, quien da vida a la influencer “Fernanda”, un personaje que fue escrito especialmente para ella, debido a la admiración que sentía su compatriota y el mismo Rob por su trabajo.

“Rob es una leyenda y sabe hacer a la perfección la comedia física. Desde que me dijeron que me habían escrito un personaje me sorprendí mucho, porque desde chiquita soñaba con esto y estoy muy agradecida por la oportunidad”, detalló Huarte.

Para Schneider trabajar con Mónica fue todo un placer, porque desde que Maya le dijo que el personaje lo hizo pensando en ella, supo que tenía razón. “Me encantó desde que la conocí y siempre estuvo dispuesta a escuchar y proponer… Ella es realmente el eje de la película, porque en cuanto entró fue como un tornado”, agregó Rob.

DATOS

Rob considera que en México hay mucho talento y le gustaría trabajar con otros actores nacionales.

El actor visitó el país para presentar el filme y hasta fue a un partido de Tigres.

Es fan del trabajo de Guillermo del Toro, Eugenio Derbez y Cristián Vazquez.

Huarte disfrutó hacer comedía física y espera que la gente se divierta mucho.

NÚMEROS

100 minutos dura la película.

93 créditos tiene Rob como actor.

