Ana María Markovic se luce con elegantes outfits para recibir al 2023

Ana María Markovic, considerada la futbolista más bella del mundo, no sólo es talentosa con el balón, sino que también en las redes sociales, pues la joven de 23 años constantemente se vuelve viral con sus publicaciones y suma más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En esta ocasión se volvió tendencia con las postales que subió para despedir el 2022 y luego para comenzar el año nuevo.

Comenzó el 2023 con todo. Foto: Especial.

En varias postales se le vio tanto en Londres como en Zúrich, para Navidad y Año Nuevo. Usó atuendos elegantes que le hicieron lucir muy bien. Uno fue un vestido rojo entallado y otro un mini vestido dorado.

Le llovieron halagos. Foto: Especial.

Ya está de vuelta en los entrenamientos

La guapa futbolista ya está de nueva cuenta entrenando, luego de unas merecidas vacaciones. También compartió un par de fotografías con un uniforme invernal para comenzar con los entrenamientos.

Es una deportista muy talentosa. Foto: Especial.

La también influencer, de 23 años, es delantera en el Grasshoppers suizo y ha expresado su deseo de jugar en Inglaterra. Aunque le gusta que la llamen "la más guapa", Markovic dijo recientemente en una entrevista que no le agrada para nada que la llamen sexy: “sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos".

Estuvo de vacaciones en México

Ana María estuvo varios días fotos en Quintana Roo y Yucatán, incluso desde la playa mandó un mensaje a la selección masculina de su país cuando fue eliminada por Argentina en las semifinales de Qatar 2022. Se le vio en Isla Mujeres, en Cancún, además de estar en Vidanta Riviera Maya y también en Chichen Itzá, como era de esperarse, sus seguidores mexicanos le han dejado muchos halagos.

