Maya Nazor hace coqueto baile en TikTok para contestar a sus "haters"

Maya Nazor es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en TikTok en donde constantemente se une a los populares de bailes, con los que enciende la red. A pesar de que tiene mucha fama en la plataforma, este ha generado cientos de críticas por parte de sus detractores quienes consideran que por ser madre no puede hacer contenido en redes sociales. Para contestar a sus "haters", la exnovia de Santa Fe Klan compartió un coqueto video en el que se lució con sus movimientos.

Este jueves, la influencer, que hace unos días celebró sus 24 años, compartió en la plataforma china un clip en la que se le ve bailando "La Bebe" de Yng Lvcas, un tema que se está convirtiendo en tendencia desde hace algunas semanas. La modelo de internet comienza a mover las caderas y descender lentamente, por lo que generó cientos de reacciones entre algunos de sus casi 7 millones de seguidores, que le dejaron halagadores comentarios.

Maya Nazor contesta a sus "haters"

La expareja del intérprete de "Así soy" no sólo impactó con sus movimientos de baile, sino que también por su respuesta a sus detractores, pues en el video se lee un subtítulo en el que señala "Cuando me dicen que por ser mamá no puedo ser tiktoker". Hay que recordar que la influencer tuvo a su hijo, Luka, con Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, y desde que dio a luz hace 6 meses no ha dejado de compartir contenido en sus plataformas digitales.

Al parecer, esto le ha traído muchas críticas por parte de unos usuarios de internet, quienes consideran que debería dedicarse a su pequeño bebé. Sin embargo, con éstas imágenes Maya deja claro que no detendrá su carrera en los medios digitales y por el contrario continuará compartiendo contenido. Y es que en los últimos meses, la joven se ha convertido en un referente de moda y estilo entre las chicas que desean lucir como ella, pues presume las tendencias de la temporada y los diseños más reveladores.

Por ejemplo, en su último video de TikTok, Nazor se lució con una playera de manga larga y cuello de tortuga de estilo ombliguera, la cual combinó con unos leggins azules con estampado de puntos blancos, no obstante, el verdadero protagonista fue su larga cabellera rubia, ya que desde hace algunos días ha presumido su cambio de look después de que pasó de pelirroja a platinada, un color que también encantó a sus millones de fanáticos.

Maya Nazor es un referente de estilo IG @nazormaya

"Es de buena suerte guardar este TikTok", fue la frase con la que compartió el video, generando varios comentarios de sus admiradores. "Que bonita eres y me encanta tu faceta de mamá y de chava felíz", "Amo, la mejor @nazormaya MUÑECA", "la mami mas lindaaa", "tu siempre tan brillante" y "Hermosa", son algunos mensajes que dejaron sus fans, así como más de 400 mil "likes".

Tras separarse de Santa Fe Klan, Maya Nazor ha sido duramente criticada, pues desde que se corrió el rumor de que la influencer le estaba pidiendo 200 mil pesos al rapero para la pensión alimenticia de su hijo que sólo tiene 6 meses, los fanáticos del cantante y los usuarios de redes sociales han ido a dejar comentarios desagradables. A pesar de toda esta situación, la joven no deja su carrera como creadora de contenido en TikTok, Youtube e Instagram.

