Babo: él es "El Babillo" el hijo del vocalista de Cartel de Santa del que poco se sabe

Luego de que el vocalista de Cartel de Santa se posicionara en el centro de los reflectores debido a que fue difundido un fragmento del video "Piensa en mí", del cual se hicieron dos versiones (uno con censura y el otro explícito para la plataforma OnlyFans), el famoso conocido como Babo no ha dejado de ser el centro de atención.

La filtración de dicho clip ha sido tan mediática que incluso Eduardo Dávalos de Luna aseguró que Piqué le llamó por teléfono para pedirle el favor y que él accedió a publicar su video explícito: “No pues me habló mi compadre, el Piqué, me dijo ‘me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones’, pues va”, expresó el rapero, quien al parecer sólo bromeaba al respecto.

"Babillo" el hijo poco conocido de Babo

De su matrimonio con Mery Dee, Babo de Cartel de Santa tiene dos hijos, la primera se trata de su hija Bárbara Dávalos, quien es mejor conocida como “Barbarela”. La joven de 25 años ha destacado en el mundo de las redes sociales, esto debido a que constantemente hace publicaciones en donde deja ver diversos aspectos de su vida privada.

En plataformas como Instagram la hija del cantante se ha posicionado como toda una influencer, pues sube imágenes con atrevidos looks que de inmediato son halagados por cientos de miles, pero no solo vive de su aspecto físico al ser modelo, sino que también decidió seguir los pasos de su padre en el mundo musical y decidió ser rapera.

Sin embargo, ella no es la única heredera del Babo, sino que el intérprete de "Perros", "Si te vienen a contar" y "Bombos y tarolas" también tiene un hijo a quien apoda “Babillo”, quien en Instagram cuenta con un destacado número de seguidores al igual que su consanguínea.

En redes Eduardo Dávalos Enríquez se encuentra como eduardo_davaloseee, sin embargo, del menor no se tiene mucha información respecto a su edad exacta y ocupación, sin embargo, se sabe que aún es estudiante y que le gusta conducir carros razers.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Tras el video filtrado de Babo se inspiran y lanzan las “babochelas”dedicadas al líder de Cartel de Santa