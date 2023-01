Anette Cuburu da cátedra de estilo con minishort y medias de red

Muchas personas piensan que el invierno es una época restrictiva en la que no se pueden utilizar vestidos o minishorts sin arrepentirte por el clima, pero lo cierto es que hay muchas maneras de lucir tu lado más femenino sin morir en el intento, tal y como demuestra Anette Cuburu, quien continuamente hace gala de su estilo en redes sociales, así como sucedió esta tarde.

De hecho, justamente el look que compartió la presentadora de "Venga la Alegría" este jueves es una prueba de que puedes explotar tu sensualidad en esta temporada de fríos con una innovadora combinación que, además de coronarte como la más bella de redes sociales, te permitirá jugar con los colores y texturas que son tendencia.

Pues, como podemos ver en la siguiente imagen, la conductora de 47 años de edad supo combinar las medias de red con un minishort de cuero en tono verde olivo, mismo que contrastó con el resto de su atuendo, el cual se enfocó en colores más claros, de tal suerte que le aportó un plus de color a su glamouroso look final.

¿Te gusta el atuendo de Anette Cuburu?

Así, llevando una escotada blusa blanca de manga tres cuartos, unas medias de red en color piel y unas maxibotas en tono arena, Anette Cuburu enseñó a sus fans cómo lucir impecable con un minishort en esta época del año, la cual, queda claro que no está peleada con la sensualidad.

Y como es costumbre en la bella conductora, los accesorios no podían faltar, solo que en esta ocasión optó por complementos muy minimalistas, los cuales le ayudaron a darle un toque moderno a su look y la hicieron ser la sensación en Instagram, donde sus seguidores no pudieron evitar llenarla de elogios.

"Me encanta ese look, qué bonita Anette"; "Annette eres una persona súper hermosa, sensual, simpática, sencilla; eres lo máximo", "Lo dicho las botas y licras son tu estilo", son algunos de los comentarios que los fans de Anette Cuburu escribieron en la viral publicación de la también actriz.

