La influencer Paige Spiranac revela cuál es su secreto para tener un cuerpazo

La guapa y famosa influencer de golf Paige Spiranac reveló ante sus fans cuál es su secreto para tener un cuerpazo, esto pocos días después del lanzamiento de OnlyPaige, su propia página al estilo de OnlyFans. La también modelo ha construido una exitosa carrera gracias a su conocimiento en el deporte y a su belleza, incluso ha estado en revistas como Sports Illustrated y Maxim, la cual incluso la nombró la “más guapa del mundo”.

Spiranac también sube de vez en cuando fotos en las que se le ve en cosplay, lencería o bikinis, lo cual también es del agrado de sus seguidores, los cuales ya son más de 3.7 millones en Instagram, además de que constantemente contesta sus preguntas, como en esta ocasión.

¿Cuál es su secreto?

Durante una sesión de preguntas y respuestas le cuestionaron: "¿Cuál es el secreto de tu excelente cuerpo?" y ella comenzó: "Lo he probado todo. Mi peso ha fluctuado mucho a lo largo de los años, sobre todo debido a cambios personales en mi vida, al estrés, a la felicidad y al estrés, y todo eso afecta a mi cuerpo…”.

“Pero ahora mismo me siento más sana y feliz que nunca. Para mí, es la alimentación intuitiva. Cada vez que sigo una dieta estricta, entre comillas, engordo muy rápido porque me doy un atracón de todo, así que restringirme no me funciona… Si quiero comer algo, lo hago, siempre con moderación, y luego pruebo diferentes entrenamientos", reveló.

No se olvida del ejercicio

"He estado haciendo pesas, pilates, yoga, ciclismo, todo eso. Es divertido mantenerse interesante, probar cosas nuevas, escuchar a tu cuerpo y ver qué te funciona", concluyó la guapa golfista, según documentó el diario inglés Daily Star.

Paige aseguró en las últimas semanas que quería estar en contacto con su comunidad, por lo que haría en vivo más seguido además de que lanzó OnlyPaige. Los costos son de 95.5 dólares por un año o 9.99 dólares por un mes. En el sitio hay pestañas para aprender a golpear una pelota, ver cómo se viste, incluso tener sesiones de preguntas y respuestas, así como transmisiones en vivo.

