Eduin Caz enseña las cicatrices de su operación y dice la verdad sobre los que piensan que se “hizo cuadritos”

La salud de Eduin Caz se ha visto afectada en repetidos momentos, por esta razón el vocalista de Grupo Firme decidió combatir las enfermedades y a principios de este 2023 se sometió a una cirugía, pero no fue la única pues hace unos días se practicó un segundo procedimiento para quedar listo y regresar al escenario.

Tal parece que no todas las personas han creído en lo que les contó el cantante, pues hay quienes aseguran que aprovechó la intervención para llevarse acabo algunos “arreglos estéticos” con los que bajará de peso y mejorará su rostro. Ante los chistes y rumores fue el mismo Eduin Caz quien salió a defender su imagen y mencionó la verdad sobre su salud.

“He visto muchos cometarios donde dicen ‘el Eduin se hizo la manga gástrica’, asegurando que me hice la manga gástrica y los cuadritos, me cae gorda la gente mitotera, chismosa y mentirosa no me hice la manga y mucho menos los cuadritos, hubiera querido, pero no”, dijo que primera instancia.

Después el cantante describió que lo que si se trató fue la hernia hiatal que ya estaba muy crónica, además de el esófago de barré, pues agregó que ya estaba muy complicada su situación médica y decidió hacer frente de una vez por todas, pues cabe recordar que los dolores lo habían llevado varias veces al hospital.

“Miren nomás, ni un cuadrito (enseña el abdomen) mi panza normal, tengo los hoyitos de la operación, pero nada más, los cuadritos los vamos a hacer con el gimnasio, no hay que ser huevones plebes”, agregó el artista.

Aunque el intérprete de temas como “El amor no fue pa’ mi”, “Pídeme”, “Se fue la pantera” y “Cada quién” dio a conocer que finaliza el recorrido de “Enfiestados y amanecidos” en el Foro Sol tal y como lo comenzaron, después hizo una corrección en las fechas, pues cuando se percató que febrero era muy cercano a su recuperación, el grupero optó por mover el día y hora el evento será el 10 de marzo.

“Llego la hora de despedir esta gran etapa de nuestra carrera. nuestro Tour. ENFIESTADOS Y AMANECIDOS. Gracias a todos por confiar en nosotros y acompañarnos a cada evento de este 2022. Llego el momento de ir a descansar un tiempo a casa y disfrutar lo más Preciado que tenemos nuestra familia. Me los llevo en el corazón y espero mirar caras conocidas en el 2023 en nuestra gira de estadios ahora 360°. Que pasen una feliz navidad y un próspero Año Nuevo. Me extrañan en estos días que me les perderé un rato. LOS AMO” escribió Caz.

