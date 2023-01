Esta fue la poderosa razón por la que Jenna Ortega rechazó participar de una narcoserie

Jenna Ortega se ha convertido en la actriz del momento, teniendo en cuenta que logró hacerse conocida por su participación en la serie ‘Merlina’ que se encuentra disponible en Netflix y que es todo un éxito. Pero, antes de interpretar a la chica ‘Addams’, la actriz estadounidense de tan solo 20 años ha trabajado en otros proyectos que han marcado el inicio de su proyecto. Quizás no sabías, pero tuvo la oportunidad de trabajar en una narcoserie y la rechazó por completo. A continuación, conoce los motivos.

El presente no podría ser mejor para Jenna Ortega, teniendo en cuenta que es la imagen de una de las series más importantes y exitosas del momento, como ‘Merlina’ que se encuentra disponible en Netflix y está dirigida por el reconocido director Tim Burton. Para poder interpretar a la hija de ‘Morticia Addams’ y ‘Gómez Addams’, la joven estadounidense de 20 años recibió una suma de tres millones de dólares. Además, probablemente esa suma aumente para la segunda temporada.

Jenna Ortega recibió 3 millones por 'Merlina'. Fuente Instagram @jennaortega

Por otro lado, en los últimos días se conoció el tráiler de la nueva película en la que tendrá a Jenna Ortega como protagonista. Se trata de una nueva entrega de ‘Scream 6’, en la que la actriz será una de las sobrevivientes que el reconocido asesino de máscara blanca perseguirá para terminar lo que comenzó en la edición anterior. El film estará disponible el próximo mes de marzo.

Por qué rechazó Jenna Ortega participar en una narcoserie

Más allá de ser famosa por interpretar a ‘Merlina’, Jenna Ortega rechazó un protagónico en una narcoserie que terminó siendo un éxito. La actriz de 20 años le dijo que no porque se considera una defensora de los derechos latinos y no quiere participar ni en este tipo de géneros tanto en series como en Hollywood.

Jenna Ortega rechazó varios papeles para narcoseries. Fuente Instagram @jennaortega

Por otro lado, Jenna Ortega reveló que no quiere protagonizar tampoco estereotipos y en relación a esto, la actriz de ‘Merlina’ manifestó: “La comunidad latina no es tan mostrada y cuando lo hacen no dan una buena imagen positiva. Preferiría interpretar a alguien con mucho poder y que impacte de manera positiva en el público”.

