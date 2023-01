TXT revela adelanto de "Sugar Rush Ride", su nuevo comeback, ¿cuándo se estrena?

TXT se perfila como uno de los grupos líderes de la cuarta generación del K-pop. La boyband está por realizar su comeback con su álbum "The name chapter: TEMPTATION" que saldrá el 27 de enero. Los idols también revelaron el adelanto de su canción principal.

Con menos de 5 años de carrera, Tomorrow X Together se ha posicionado como uno de los idols más populares del K-Pop actual, pues han logrado millones de ventas con sus discos y han estado en el chart de Billboard 2022. También aparecieron en el festival Lollapalooza.

A través de sus redes sociales oficiales, TXT reveló los nuevos teasers de su comeback, ahora fue la lista de canciones que estarán en su disco, así como una vista previa a "Sugar Rush Ride", su tema principal que promocionarán durante su regreso a finales de mes.

Sigue leyendo: Jimin de BTS: Así podrás ver EN VIVO el evento "Dior Winter" al que asistirá en París

TXT revela adelanto de Sugar Rush Ride, su nueva canción

El nuevo EP de Tomorrow X Together se conformará de cinco canciones, "The Name Chapter: TEMPTATION" saldrá a la luz el 27 de enero. Este álbum se describe como la juventud antes de la adultez y el camino para seguir adelante a pesar de los obstáculos.

"Sugar Rush Ride"

"Devil by the Window"

"Happy Fools

"Tinnitus (Wanna be a rock)"

"Farewell, Neverland"

Además, la canción principal del comeback de TXT será "Sugar Rush Ride", cuyo concepto es la tentación de un niño que cae en la dulzura de un demonio. A través de su cuenta de TikTok, los idols revelaron un adelanto de la letra,

"Gimme more..."

También se dio a conocer que algunos de los miembros como Yeonjun y Taehyun son parte de la creación de algunas de las canciones y las letras que fueron escritas por el grupo, inspiradas en sus propias esperiencias.