FOTOS | María Chacón cautiva con bikini de hilo estilo animal print desde la alberca

María Chacón se suma a las celebridades que optaron por un paradisiaco destino para celebrar Año Nuevo y refugiarse de las bajas temperaturas por la temporada, aunque también aprovechó para lucir su bronceado perfecto y su escultural figura con diminutos trajes de baño. Como aquel con estilo animal print que le ganó una lluvia de halagos en los que sus seguidores resaltan su belleza natural.

En diciembre pasado la actriz, de 31 años, se despidió con un emotivo mensaje en sus historia de Instagram de su personaje como Rebeca en la telenovela "Cabo" en la que comparte cámara con Bárbara de Regil, Matías Novoa, Eva Cedeño, Sofía Rivera Torres y, antes de su salida por cuestiones de salud, con Rebecca Jones.

María Chacón con bikini de animal print. Foto: IG oficialmariachacon

"Hoy me despido de Rebeca después de haberle dado vida por casi 6 meses. Te pedí y me llegaste, y cómo me divertí descubriéndote. Feliz de llevarme gente para toda la vida que encontré en este proyecto. Y emocionada de que sigan disfrutando (y odiando) a este personaje que tanto cariño le tengo. Hasta siempre, mi Rebe. Fin", escribió la actriz.

Tras el inesperado anuncio, María Chacón se ausentó de redes sociales para disfrutar de las fiestas decembrinas y hace tan sólo unos días las retomó al compartir postales de su viaje a Costa Rica con las que consintió a sus seguidores ya que posa con delicados y reveladores bikinis que le permiten presumir su torneada figura.

Bikini de María Chacón en Costa Rica. Foto: IG @oficialmariachacon

Entre los favoritos de sus más de un millón de seguidores en Instagram se encuentra el más reciente, pues consta de un bikini de hilo con estampado de animal print en tonos café y negro que le ayudan a resaltar su bronceado. Además, llevó un vestido negro de transparencias que dejó al descubierto su traje de baño, sin dejar de lado la elegancia que es parte de sus atuendos.

María Chacón en Costa Rica

La actriz, que saltó a la fama por su participación en "Código F.A.M.A.", tuvo un regreso exitoso a redes sociales, pues sus fotografías ganaron más de 200 mil reacciones en cuestión de horas y todo es gracias a su arrolladora belleza que, en conjunto con su talento ante las cámaras, se ha ganado el corazón del público.

Bikini rosa de María Chacón. Foto: IG @oficialmariachacon

Además, se ha convertido en inspiración para sus fanáticas que siguen de cerca sus pasos en la moda y están dispuestas a replicar cada uno de sus atuendos. Los trajes de baño no son la excepción y el que usó en Costa Rica de color rosa brinda una apariencia romántica y relajada.

Aunque para quienes desean mayor comodidad y disfrutar de realizar deportes durante sus vacaciones en la playa, sin perder el estilo, la actriz también optó por un atuendo con mini short y crop top en color rojo estilo Y2K con transparencias y lo acompaño con un traje de baño café.

María Chacón luce atuendo casual playero. Foto: IG @oficialmariachacon

