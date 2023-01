De Babo, Karely Ruiz, Jorge Salinas, Gera Mx y todos los chismes que incendian la red

Aunque el 2023 parecía comenzar de la manera más tranquila, la polémica no se hizo esperar y en los últimos días cantantes, actores e influencers han sido protagonistas de escándalos que invaden las redes sociales y pelean por convertirse en tendencia. Entre ellos Shakira con su canción contra Piqué y Babo, vocalista de Cartel de Santa, con el video para adultos que filtraron de su cuenta de OnlyFans.

La cantante colombiana logró dividir opiniones con la canción en la que arremete contra su expareja, Gerard Piqué, pues en ella compara a su nueva novia, Clara Chía Marti, con artículos de "poco valor" y se refiere a ella con otros de lujo, como la marca de relojes Rolex. Luisito Comunica no tardó en sumarse a las burlas y compartió una fotografía en la que aparece frente a una tienda de esta última marca y coloca la leyenda: "Orgullosamente soy un Casio".

Luisito Comunica asegura no que no apoya a nadie en la polémica de Shakira. Foto: IG @luisitocomunica

Otra de las influencers que se volvió tendencia en los últimos días fue Mariand Castrejón Castañeda, conocida como Yuya, esto debido a que se revivió la polémica que protagonizó con Babo, vocalista de Cartel de Santa, hace algunos años cuando se negó a salir con él; además, la youtuber expresó su molestia al puntualizar el acoso que sufrió por el cantante en su intento de conquistarla.

El intérprete de "Todas mueren por mí" continúa en la lista de lo más buscado en redes sociales, esto luego del video musical que se filtró de su cuenta de OnlyFans donde se le puede ver teniendo relaciones sexuales con un grupo de modelos. Debido al alboroto que se generó otras celebridades reaccionaron al clip, entre ellas la modelo Karely Ruiz quien se dijo sorprendida y señaló que rechazó la invitación del cantante para participar.

Reviven pleito entre Yuya y Babo por video íntimo del cantante. Foto: IG @babo_cartel / @yuyacst

La declaración de Ruiz sobre el cantante surge en medio de la revuelta que generó el video íntimo en el que aparece la modelo, algo que logró molestarla pues se trata de contenido exclusivo que comparte en la plataforma para adultos de la que surge gran parte de sus fortuna.

“Ya vi que traen caos ahí con un video. Miren, chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota (…) lamentablemente algún pen**** lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir: ‘¿Por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ Siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, dijo.

Karely Ruiz rechazó participar en el video explícito de Babo. Foto: IG @babo_cartel

Infidelidad en la farándula

Las redes sociales se han convertido en la herramienta preferida de quienes desean que información comprometedora se difunda de manera rápida, tal y como le sucedió al cantante Gera Mx que fue señalado de una supuesta infidelidad a su novia, la influencer Kenia Os, con una joven llamada Daniela Velasco que reside en Puerto Vallarta, Jalisco.

Al respecto, internautas no dudaron en defender a la también youtuber y debido al impacto que tuvo la supuesta infidelidad el rapero compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram: “Debido a que el morbo en estos días vende, mueve y rompe todo lo que se le antoje, realmente este no es mi estilo, pero la persona con la que comparto sentimientos, se ha vuelto de lo más importante en mi vida, vengo de otra escena donde se juzga la música y no la vida personal, pero por la tranquilidad que he logrado conseguir en estos últimos meses les escribo esto, yo hago rap, soy malo en las polémicas y no siento que una plataforma donde sólo se opina con perfiles falsos pueda beneficiarme en absolutamente nada”.

Gera Mx y Kenia Os iniciaron su romance hace un mes. Foto: IG @geramx1

Jorge Salinas también enfrentó rumores de una infidelidad a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, quien sería su nutrióloga, Anna Paula Guerrero. Esto según la revista TvNotas, que difundió en sus páginas una serie de fotografías en las que parece que el actor besa a la joven cirujana a las afueras de la televisora donde trabaja; además, indicaron que el romance entre ellos tendría poco más de un año.

La nutrióloga con la que fue relacionado no dudó en alzar la voz y a través de un comunicado aclaró si tiene o no un romance con el actor: “Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones (…) Sólo nos estábamos despidiendo de manera cordial”.

Jorge Salinas señalado de infidelidad. Foto: IG @reinaveneenosa / TvNotas

SIGUE LEYENDO:

Hellow Vibes: Babo y Bellakath encabezarán el cartel del nuevo festival de CDMX

Karely Ruiz habla sobre el video filtrado de “El Babo”: “La verdad me sorprendió”

Kenia Os enloquece la red con mini falda y top brillante