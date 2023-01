BTS: ¿Quién es Elena? La chica que estuvo junto a Suga por primera vez, ¿fueron novios?

Suga de BTS es uno de los principales compositores y productores en la industria del K-Pop, pues ha trabajado al lado de grandes idols como Psy o reconocidas marcas. Dentro de la boyband se desempeña como uno de los principales raperos y se espera que este 2023 lance su primer disco en solitario.

Actualmente tiene su primer show en solitario, donde mantiene entrevistas con algún famoso invitado mientras beben y comparte anécdotas sobre su pasión por la música y su carrera. Y, aunque su faceta como músico es muy pública, su vida personal es muy reservada.

Anteriormente, Suga de BTS era conocido como "el abuelo" dentro del grupo y sus compañeros, pues suele ser un poco más serio que el resto del grupo. Sin embargo, hay cosas sobre su vida amorosa que han emocionado a sus fans, incluso fue blanco de rumores amorosos con una chica conocida como Elena.

BTS: Ella es la chica que estuvo con Suga por primera vez

El rapero es uno de los integrantes de BTS que tuvo pareja antes debutar, incluso se dice que le escribió una carta como disculpa cuando su relación no funcionó. Poco después fue relacionado con una chica llamada Elena, también conocida como Baily Shoo y la primera vez que estuvieron juntos emocionaron al ARMY con un video.

Suga y Elena fueron vistos juntos por primera vez luego de que el rapero fuera el productor de una canción llamada Wine, y es que la joven cuyo nombre rea es Shin Suran es una solista coreana que colaboró con el cantante. Su relación de trabajo dio pie a rumores amorosos con el rapero.

Sin embargo, a pesar de que hacen buena pareja como cantantes, las especulaciones fueron desmentidas. Suran era integrante del grupo LODIA, y gracias a Suga, su canción llegó a lo más alto de las listas, además cantó junto al rapero en su canción "So Far Away".

