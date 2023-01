Super Junior: La leyenda viviente del K-Pop estrena su documental, así fue el inicio de su historia

Super Junior, la boyband que visitará México el 14 y 14 de febrero, estrenó su primer documental en Disney Plus. El grupo surcoreano que cumplirá 18 años de carrera lanzó "The Last Man Standing", un largometraje que retrata el inicio de su historia, las pérdidas y la lucha que atravesaron para convertirse en los reyes originales del K-Pop.

Con una vigencia de 17 años en la industria coreana del K-Pop, Super Junior ha sufrido la salida de varios de sus integrantes, pero han podido demostrar que siguen siendo tan populares como en sus mejores años de gloria. Actualmente, es un grupo conformado por 9 integrantes, dos subunidades y se desempeñan en varias áreas del entretenimiento.

Super Junior actualmente está en su novena gira mundial y regresarán a Latinoamérica por cuarta ocasión para su Super Show 9. Este 18 de enero, Disney Plus estrenó su documental para conmemorar la leyenda en la que se han convertido, pues fueron los pioneros y los primeros en llegar a la cima de. K-Pop

Super Junior, el grupo convertido en leyenda del K-Pop antes que nadie

Lo que se hace en el K-Pop, Super Junior ya lo hizo antes y es que la boyband nació como un proyecto de 5 integrantes, luego cambió a un grupo de 12 personas donde nadie tenía su lugar asegurado, pero el esfuerzo de cada uno de los integrantes les permitió quedarse como un grupo completo.

Sin embargo, solo era el inicio de su historia, pues sufrieron la pérdida de dos de sus integrantes en sus primeros años de carrera, también tuvieron un gran accidente que casi mata al menor de todos. Con el paso de los años, Super Junior logró llegar a los 100 conciertos en varios países del mundo. Ganaban todos los premios y se consolidaron como las leyendas del K-Pop.

En el documental "The Last Man Standing", Super Junior contiene imágenes nunca antes vistas y remasterizadas de su debut. También incluye entrevistas individuales a cada uno de sus integrantes donde revelan todo lo que vivieron desde su vida persona, la audición y el entrenamiento y el miedo de no ser un cantante.