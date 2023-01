Desde el sillón, Tanía Rincón sube la temperatura con minifalda amarilla

Las repercusiones por las declaraciones que Tania Rincón ofreció a Yordi Rodado, en el canal La Entrevista, siguen siendo renovándose. La conductora habló de su carrera, su paso por Fox Sports y sobre la pérdida de su bebé y lo que esa lamentable experiencia le dejó.

Tanía Rincón junto a Yordi Rodado. Fuente: Instagram @taniarin

Invitada por el reconocido Yordi Rodado, la hermosa presentadora brilló con luz propia, aun en los momentos en que se expresó sobre uno de los momentos más duros de su vida. Tania Rincón dejó en claro que no volvió al médico que la atendía durante su embarazo pues, tras perder a su bebé, el profesional le dijo “Ay, es norma. Por eso yo nunca les digo que digan antes de los tres meses”.

Aquella respuesta lastimó aún más su corazón herido ya que le hizo sentir que “de alguna manera me estaba ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta”, remarcó Rincón. Que se minimizara lo que significaba para ella perder a su hijo, la disgustó y contarlo en público seguro tuvo una fuerte simbología.

Quien supo estar al frente de “Venga la alegría” también recordó cuando se vio sorprendida por la cantidad de dinero que había en su cuenta cuando trabajó para la señal Fox Sports. “Nunca había visto tanto dinero”, afirmó Tania Rincón y aclaró que al recibir su paga en dólares el salto profesional se sintió, pero en lo personal le costó ser una buena administradora de aquellos ingresos.

El posteo de Tania Rincón en Instagram

Tanía Rincón posando. Fuente: Instagram @taniarin

La actual integrante del programa “Hoy” se luce ante las cámaras de Televisa y lo mismo hace ante los lentes que luego la muestran en sus redes sociales. Su cuerpo, hermosura y carisma le imprimen un toque atractivo a cada publicación. Ahora, despertó suspiros luciendo una minifalda amarilla sobre un sillón e indagando a sus seguidores: “¿Ustedes qué team son, risa discreta o carcajada ruidosa?”.

SIGUE LEYENDO

Hasta Galilea Montijo reaccionó, Tania Rincón se llevó todas las miradas con minifalda

Tania Rincón destapa cuánto dinero gana por trabajar en TV: "Nunca vi tanto dinero en mi cuenta"