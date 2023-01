Majo Aguilar cumple uno de sus sueños y con esto se coloca como una de las mejores cantantes de su familia

A sus 28 años Majo Aguilar cumplirá uno de sus grandes anhelos, la estrella llegará al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 20 de abril del 2023 como parte de su gira de este año, la intérprete de la música ranchera dejó la invitación en sus redes sociales para que todo el público que disfruta de su talento agende el día y la hora en la que se subirá a dicho escenario.

A través de un video que subió a su cuenta oficial en Instagram, la joven dejó claro que está muy emocionada por la oportunidad de cantarle a toda la gente que cree en su proyecto más allá de las críticas que ha recibido a lo largo del tiempo que tiene buscando un lugar en la escena.

“Les tengo un notición, estoy muy agradecida y muy contenta, emocionadísima, es algo que ya teníamos unos mesecillos planeando y ya se concretó, ahí les va, el próximo 20 de abril los espero en el Lunario en la Ciudad de México, les he de confesar que he estado un poco sensible por esta noticia”, dijo la denominada “ranchera galáctica”.

Otra de las cosas que indicó es que se trata de la primera vez que cantará en la Ciudad de México y que es algo que le habían pedido mucho, pero que hasta este momento se ha vuelto realidad, los boletos saldrán a la venta este martes 17 de enero a través de Ticketmaster y de las taquillas del espacio, pero aún no se conocen los costos. “Es un lugar bellísimo a donde he asistido a muchos shows que me encantan y ahora será de Majo Aguilar, cada día cumpliendo más sueños”, mencionó.

Tiene 23 años. IG/majoaguilar

La carrera de Majo Aguilar

Cabe destacar que Majo Aguilar ha triunfado por su porte y voz, misma que ha sido comparada con la de su abuela paterna Flor Silvestre, pues hay varios videos distribuidos por diversas plataformas que comprueban que la hija de Antonio Aguilar JR canta casi igual que la estrella del cine de oro.

Mientras que Majo no se ha salvado de malos comentarios o comparaciones con su prima Ángela Aguilar, pues ambas se desarrollan en el mismo género, aunque hacen cosas diferentes, cabe destacar que sus proyectos han estado nominados y han luchado por algunos premios, pero aseguran que no hay rivalidad entre ellas contrario a lo que las personas piensan o creen después de ver varias noticias o chismes.

Majo y Ángela son primas. Especial

