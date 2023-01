A los 57 años, Elizabeth Hurley paralizó la red de frente ante la cámara

Elizabeth Hurley, es una de las actrices más hermosas del mundo y en las redes sociales no deja de sumar seguidores. En los últimos meses fue noticia cuando fue relacionada con el príncipe Harry en la previa al lanzamiento de “Spare”, la autobiografía del integrante de la Familia Real Británica.

Elizabeth Hurley vinculada al príncipe Harry. Fuentes: Instagram @sussexroyal y @elizabethhurley1

Con un contenido que daría que hablar fue anunciado el libro sobre el príncipe Harry y una de las incógnitas era saber si entre sus páginas revelaría el nombre de la mujer mayor con la que perdió su virginidad. En la previa, fue la propia Elizabeth Hurley la que desmintió aquella versión. "No, yo no. Absolutamente no", expresó la actriz en el diario The Times.

El encuentro del príncipe durante su adolescencia con esa mujer mayor se habría dado en un campo y ese fue uno de los detonantes que inspiró a los medios británicos a suponer que Elizabeth Hurley sería aquella protagonista. Es que ella tenía una casa a solo 2 horas del centro londinense, donde la familia real posee propiedades, y en donde podría haberse gestado aquel encuentro.

El posteo de Elizabeth Hurley en Instagram

Mientras aún quedan en la atmósfera algunos rumores que los vinculan, la talentosa actriz no deja de acaparar la atención de los usuarios de las redes sociales. Con más de 2.5 millones de seguidores, su belleza natural parece desconocer el paso del tiempo y congela en la retina del observador cada uno de sus posteos.

Elizabeth Hurley posando. Fuente: Instagram @elizabethhurley1

Elizabeth Hurley, de 57 años, posó nuevamente ante la cámara y no dejó lugar a dudas que sigue siendo una de las artistas más hermosas. Un vestido color negro ofreció detalles de su figura, mientras que su rostro se encargó de paralizar miles de corazones. “Fin de semana de campo”, indica la publicación que, intencionalmente o no, puede dejar puntos suspensivos en la mente de los lectores más suspicaces.

