Erika Fernández asume su misión de crear conciencia canina con su programa "La loca de los perros"

México es el primer país en América Latina en tener mayor cantidad de perros callejeros, con más de 20 millones sin tener un hogar. Mientras que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, estima que al menos 500 mil animales de compañía son abandonados cada año.

Sin embargo, para la actriz y conductora Erika Fernández el que no tengan un hogar es preocupante, pero el verdadero problema está en que muchos de ellos sufren de alguna discapacidad, cáncer o enfermedad que además hace más difícil sus vidas, de ahí la importancia de respetarlos y brindarles ayuda.

Fernández conduce el programa “La loca de los perros”, que se transmite en VIX+ y con el que espera concientizar a la gente sobre esta problemática.

“El primer mensaje que me gustaría mandar es pedirles a las personas que no volteen la vista ante un ser en necesidad. Quiero mostrar que esos perros no son invisibles, que también tienen el mismo derecho que nosotros de disfrutar del amor, cuidado y respeto”, explicó.

El programa cuenta con ocho episodios, en los que además de entretener a la audiencia, buscan informar sobre cómo ayudar a los cachorros ya sea cuando los vean en peligro o por si quieren apadrinar algún caso que muestren, ya que ella tiene la asociación civil Amor sin razas, de donde surgió la idea para hacer esta emisión.

La asociación la inició hace siete años, luego de rescatar a un perrito, luego a otro y así sucesivamente, su amor por los animales creció, y considera que después de ayudar una vez, ya no pudo parar. En este tiempo considera que ha recogido a más de mil perros, aunque no tiene una cifra como tal, pero tan sólo en este momento, en su casa hay 25 animalitos.

“Sólo 12 son míos, la mayoría los adopté porque son perros con discapacidad o que han pasado cosas bastante fuertes y que de pronto no son tan fáciles de colocar, porque la gente no se interesa mucho en ellos. Los otros 13 son animalitos que están temporalmente porque ya están pasando sus últimos días de vida, porque tienen cáncer o alguna enfermedad”, detalló.

Todos estos perros han llegado a ella, luego de que la gente la contacta para presentarle casos y aunque le gustaría apoyar a todos, rescata a los perros enfermos y a las hembras cargadas o con cachorros, a los que luego va colocando con distintas familias.

Pero su ayuda no se limita a la que hace con su asociación, también ayuda a otros refugios con sesiones de fotos para que la gente conozca y adopté a los perritos, o haciendo recaudación de fondos o croquetas.

“Sé lo difícil que es ser rescatista, las personas que no se dedican a esto no podrían entender nunca lo que es no dormir porque un perrito está en la calle y no puedes ayudarlo. Entonces, me pongo en los zapatos de todas esas personas que sí ayudan y trató de ayudarlos de alguna u otra forma”, agregó.