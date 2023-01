5 FOTOS de Gomita que elevaron la temperatura en Instagram

En medio de la polémica por el reciente anuncio de su futuro matrimonio, la ex conductora de TV, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales con algunas fotos que elevaron la temperatura en Instagram.

Gomita tiene más de 3 millones de seguidores en redes. Foto: Insgratam

La transformación de Gomita

Gomita ha sido severamente criticada por las diversas transformaciones que ha tenido su rostro y su cuerpo, los cuales no siempre han sido afortunadas, lo que la llevó a tener que someterse a varias cirugías.

La transformación de su cuerpo, llevó a Araceli a sentirse contenta con ella misma, lo que aprovechó para consentir a sus seguidores en redes con atrevidas fotografías que provocaron tanto halagos como descontento. Estas son cinco fotos de Gomita que dan cuenta de ello:

Gomita comenzó su carrera como bailarina en TV. Foto: Instagram

Se ha sometido a diversas cirugías. Foto: Instagram

Gomita sufrió violencia intrafamiliar. Foto: Instagram

La identidad del novio de Gomita se mantuvo en secreto. Foto: Instagram.

La polémica vida de Gomita

Vale mencionar que la polémica en la vida de la youtuber no deja de manifestarse, pues antes de anunciar que se casará próximamente, Gomita dio a conocer que la denuncia por violencia intrafamiliar impuesta en contra de su padre prosperó adecuadamente.

Gomita consiente a sus seguidores con fotos atrevidas. Foto: Instagram

Todo parece indicar que la ex conductora se siente satisfecha con la condena en contra de su progenitor, pues durante una trasmisión en vivo exhortó a sus seguidores a no dejarse y no quedarse callados.

Sigue leyendo:

Gomita recibe anillo de compromiso de su nuevo novio, así fue el romántico momento

Hospitaliza a Gomita, fans se preocupan por su estado de salud: "No todo es perfección en mi vida"