Esposa de Cristiano Ronaldo presume su nueva vida en Arabia Saudita ahora que el futbolista gana millones

Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, presume en sus redes sociales su nueva vida en Arabia Saudita, lugar al que se fue a vivir con toda su familia debido a que el jugador ahora es parte del club Al-Nassr, que le pagó millones de euros. La modelo deja ver a sus seguidores que ya se adaptó a la vida en dicho sitio y desde ahí comparte una serie de imágenes en la que se le ve luciendo ropa costosa y diferentes joyas.

Hace algunos días, el delantero, que había sido parte de la Liga Europea por varios años, llegó a la ciudad de ciudad de Riad para jugar con el club. A pesar de que no ha debutado en la cancha, ya que el equipo supera el límite de jugadores extranjeros en su plantilla que es de ocho, se habla de que el portugués estaría recibiendo 200 millones de euros al año, es decir que ganará muchísimo más que Lionel Messi y Kylian Mbappé, personalidades que diputaron la final del Mundial de Futbol en Qatar 2022.

Georgina Rodríguez presume su vida de lujos en Arabia Saudita

La esposa de "El Bicho" es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde le gusta mostrar a sus 44.7 millones de seguidores sus mejores looks con los cuales presume las marcas más exclusivas, así como las combinaciones más innovadoras, como lo ha hecho desde que se estableció en el país árabe, el cual se caracteriza por estar rodeado de lujos. La modelo, de 28 años, muestra que ya se adaptó a la forma de vida de este lugar, debido a que se le ha visto posando con diferentes prendas y joyas.

Foto: Captura de pantalla

Y es que no es de sorprender, que la originaria de Buenos Aires, Argentina, está acostumbrada a una vida ostentosa, pues hay que recordar que Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores mejores pagados del mundo. Aunque Georgina siempre ha mostrado que tienen dinero, ahora se ha tenido que adaptar a la nueva forma de convivir, pues hay que recordar que este país todavía tiene estrictas leyes contra las mujeres, como aquella en les prohíbe vivir con un hombre sin estar casados, algo que ella está haciendo, pues aún no contrae matrimonio con el futbolista.

Sin embargo, esto no ha impedido que la protagonista de la serie "Soy Georgina" siga llevando una vida como estaba acostumbrada, ya que de acuerdo a sus publicaciones ha visitado diferentes lugares de la nación. En las fotos aparece con joyería costosa y piezas de ropa de marcas caras. "'Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio” 2T 1:7", escribió en una de las imágenes en la que la modeló un look que dejó boquiabiertos a sus fanáticos.

Rodríguez siempre ha apoyado a Cristiano Ronaldo, pues ahora lo sigue en una nación muy polémica. La familia del ex jugador del Real Madrid y el Manchester United, siempre ha llamado la atención, no sólo porque tienen una vida llena de lujos, sino también por cómo está formada, pues a pesar de que son personalidades muy públicas, también han mantenido en secreto algunas cosas como la identidad de la madre de Cristiano Ronaldo Jr, de quien no han hablado.