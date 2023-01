El día que el legendario requinto Chamín Correa se quedó varado en Italia sin dinero para volver a México

Es cierto que la presencia de Chamín Correa partió de este mundo hace tres años, un 14 de enero de 2020. Pero, para la suerte de millones de personas que conocieron su talento musical, sus creaciones quedaron vigentes, tanto en el imaginario colectivo como en grabaciones. Así, con su guitarra o requinto bajo el brazo y la creatividad como bandera, es como Chamín perdura en la memoria de la gente que le admiró.

Para que esto valga aún más, hay que ir no sólo a su música, también recorrer esas anécdotas de vida que todo personaje artístico ha vivido, regando talento por doquier y demostrando que se pueden cruzar fronteras donde el mejor idioma siempre estará en la partitura, destacando siempre con el Trio Los Tres Caballeros.

Por ello, es debido recordar la ocasión que don Chamín Correa viajó al Viejo Continente para llevar su música a un festival y, por mala suerte, debió ingeniárselas para volver a casa.

¿Quién fue Chamín Correa?

Benjamín Correa Pérez de León, mejor conocido como Chamín, nació el 4 de diciembre de 1931 en la Ciudad de México. Es el tercero de nueve hijos de los señores Manuel Correa Escamilla y Ofelia Pérez de León Maciel; sus hermanos son Sara, Jesús, Margarita, Manuel, Alfredo, María Luisa, Enrique y Maricela.

El seudónimo de Chamín no tiene un origen claro, pero se deduce que surgió por una de sus hermanas ya que debido a su corta edad no hablaba bien. Es autor de un centenar de canciones, la mayoría grabadas y entre las que se encuentran "Me voy lejos lejos", "Invierno" y "Con y por amor", esta última en coautoría con Mario Molina Montes y con la cual participó en la voz de Enrique Guzmán, en el Festival OTI de la Canción de 1982.

Entre sus intérpretes destacan: Vicente Fernández, José José, Lucho Gatica, Amalia Mendoza, Olga Guillot.

Además, participó en todos los tríos, incluidos: Los Panchos, Los Tres Diamantes y Los Tres Ases. Con Los Tres Caballeros, en donde fue requinto, segunda voz, arreglista, director artístico y productor, participó en películas como Bolero inmortal, El revoltoso, Sucedió en Acapulco, Los desarraigados y La vida de Agustín Lara, entre otras.

Su familia le impulsó a ser músico

Es bien sabido que Chamín Correa heredó de su padre la pasión por la música, ya que este fue arquitecto, músico, director de orquesta y compositor.

“Comencé a estudiar la carrera de arquitectura pero no me gustó, y cuando le dije a mi papá que la cambiaría por la música, me echó la ropa por la ventana y durante cinco días viví en la casa de mi abuela, hasta que me llamó para decirme que si insistía en ser artista —profesión que en ese entonces era sinónimo de vagancia, alcohol y malas compañías— debía tocar catorce horas diarias la guitarra y me inscribió en una escuela”, expresó en vida Chamín Correa.

Siendo un jovencito aún menor de edad, Chamín formó con Rosendo Vázquez y Benito Rojas el trío Los Tres Caballeros, inspirado en una película de Disney; con ellos trabajaba llevando serenatas. Poco después, en 1952, conoció a su gran compinche musical y amigo de toda la vida, Roberto Cantoral, quien se integró a Los Tres Caballeros y así lograron popularizan temas como: Regálame esta noche, Reloj y La barca.

Perdido en Italia y sin volver a casa

En esos años de éxito, Chamín fue invitado para asistir al famoso Festival de la Canción de San Remo, Italia, mismo al que algunos pocos intérpretes mexicanos han ido, por ejemplo, Luis Miguel en su juventud.

El caso fue que ese año San Remo no se realizó debido a una huelga, por lo que Roberto Cantoral y él se quedaron varados en dicho país. Tras un poco tiempo, se les terminó el dinero y pronto se vieron caminando por la calle sin rumbo. Para su buena suerte, una noche Chamín escuchó a un pianista tocar jazz al interior de un hotel.

“Entré y le dije que nosotros también éramos músicos, entonces accedió a tocar conmigo; se asombró y me preguntó qué necesitábamos, le contesté que queríamos trabajar y así comenzamos a ganar dinero”, recordó en una ocasión.

Así, con su música, siempre logró ir a todos los rincones del mundo para llevar su arte. Lamentablemente, el maestro Chamín Correa falleció el 14 de enero del 2020 en la Ciudad de México y este día se conmemoran 3 años de su partida.

CHAMÍN CORREA A DETALLE

Algunas de las distinciones a las que ha sido acreedor son galardones de festivales realizados en Perú, Argentina y Europa.

Obtuvo discos de oro (1957) por Mejor Arreglo, Mejor Artista y Grupo, y Mejor Interpretación, y el reconocimiento Trayectoria 50 Años (2018) otorgado por SACM.

Formó otro trío con sus hermanos Alejandro y Alfredo.

Realizó una carrera como ejecutivo llegando a ser presidente de varias compañías en las cuales grabó cerca de cinco mil discos.

Dirigió a artistas como Luis Miguel, Óscar Chávez, El Pirulí, Lucho Gatica, Olga Guillot, Flor Silvestre, Antonio Aguilar, Lucía Méndez, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Tania Libertad y Gloria Stefan, discos por los que ganó varios discos de oro y un Grammy.

También incursionó como guitarrista en el género del jazz, compartiendo el escenario del Palacio de Bellas Artes con el pianista y compositor estadounidense Dave Brubeck.

