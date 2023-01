Paola Durante no autorizó ser parte de la serie de Paco Stanley: "La producción no me ha buscado"

Paola Durante reaccionó a la realización de la serie de Paco Stanley, protagonizada por Diego Boneta y Belinda, pues la modelo no autorizó ser parte de la historia. Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, la ex colaboradora del presentador de televisión aclaró que la producción de Amazon Prime Video en cargada de realizar este proyecto no la han buscado, por lo que este reclamo se suma al de la familia y otros involucrados en el caso.

Esta semana se reveló que Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez estarían en la serie sobre la muerte de Paco Stanley. Como era de esperarse hubo diferentes reacciones, entre ellas la de la edecán de "Una tras otra", pues fue encarcelada por su presunta responsabilidad en el caso. Debido al asedio de la prensa para conocer su opinión al respecto, la celebridad tomó su cuenta de Instagram para informar que estaba en contacto con su abogado debido a que hasta el momento la producción no se había comunicado con ella.

Paola Durante aclara que la producción de la serie no la ha buscado Foto: Especial

“En estos momentos, por instrucciones de mi abogado y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir, hasta en tanto sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer, motivo por el cual agradezco mucho su interés. En cuento tenga yo alguna posición que declarar se los haré saber en una conferencia de prensa", colocó en el texto la modelo.

Así reaccionó Paola Durante a la serie de Paco Stanley

Horas antes de publicar su comunicado, Durante, de 47 años, reaccionó ante la posibilidad de ser interpretada por Belinda en la polémica serie. En sus historias de la plataforma de Meta, la modelo colocó una captura de pantalla de la noticia en el Deadline y escribió "Para mi es un gran honor @belindapop. Estoy en shock!!!!! Wooooooow", sin embargo, después eliminó la imagen y anunció que ella no había dado ningún permiso para utilizar su imagen.

Paola Durante trabajó con Paco Stanley y su colaborador Mario Bezares por algunos años. Tras el asesinato del conductor de televisión el 7 de junio de 1999, frente al restaurante "El Charco de las Ranas", ubicado en el Anillo Periférico, la modelo y el asistente fueron acusados de planear la muerte de la celebridad, por lo que fueron encarcelados. Por dos años, ambos estuvieron en prisión, hasta que no se encontraron pruebas para mantenerlos por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas.

Así reaccionó Paola Durante Foto: captura de pantalla

Asimismo, Mario Bezares también destacó que no está involucrado en el proyecto de Amazon, a pesar de que él quiere hacer su propio documental en el que hable de cómo fue involucrado en el caso. Por su parte, Paul Stanley indicó que la producción no tiene el consentimiento de la familia, por lo que están asesorándose legalmente. Es así como la nueva bioserie se ha colocado en medio de la polémica, pues mientras los involucrados se niegan a aparecer, los espectadores están deseosos por verla.

SIGUE LEYENDO:

Paco Stanley: así se veía Paola Durante, actriz que interpretará Belinda en la polémica serie