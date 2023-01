Las fotos que demuestran que Lupita D'Alessio era la cantante más hermosa de los 80 y no tenía rival

A sus 68 años, Lupita D'Alessio, mejor conocida como la "Leona Dormida" ha tenido una gran trayectoria artística que la ha posicionado como una de las cantantes más importantes en México. La intérprete de "Hoy voy a cambiar" y "Mentiras" nació en 1954 en Tijuana, Baja California y desde temprana edad descubrió su talento con la voz, aunque incursionó primero en el baile.

Al inicio de su despertar artístico, Lupita bailó ballet clásico en San Diego y posteriormente fue becada en una academia de Nueva York, sin embargo, su papá no la dejó seguir ese sueño, ya que "no era una Pávlova", una referencia a la Primera Bailarina rusa Anna Pávlova, es decir, que no tenía fe en ella y que no iba a ser la mejor en la danza, pues su padre creía que le iría mejor como cantante.

Así lucía Lupita D'Alessio en la década de los 80

Su nombre verdadero es Guadalupe Contreras Ramos y grabó sus primeros discos en la década de los setenta, y desde entonces cuenta con una exitosa trayectoria artística, misma en la que se ha consolidado con grandes éxitos y la cual le ha merecido el cariño del público, mismo que tiene desde que era muy joven, pues siempre se mostró como una mujer talentosa, pero también muy bella.

La famosa en los inicios de su carrera. FOTO: especial

Recordemos que D'Alessio se convirtió en una de las cantantes más relevantes en México de la década de 1980, ya que fue dos años antes, a sus 24 años, que la entonces joven cantante triunfó en la VII edición del Gran Premio de la Canción Iberoamericana o también conocido como Festival de la OTI.

Desde ese momento la cantante no dejó de trabajar y cosechar éxitos en la música, esto hasta el año 2006, cuando “La Leona Dormida” anunció su retiro de los escenarios argumentando que lo hacía por culpa de los medios de comunicación que nunca la han respetado. Sin embargo, en 2019 anunció su regreso con una serie de conciertos en diversos estados de la República y desde ese retorno no ha parado de trabajar y seguir complaciendo a sus fans.

Lupita D'Alessio durante su juventud. FOTO: Especial

