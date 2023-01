Galilea Montijo abre su corazón para recordar su relación más tóxica: "Me hicieron sentir muy fea"

La guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de abrir su corazón para recordar una relación "tóxica" que tuvo hace unos años y la que afortunadamente pudo abandonar al darse cuenta que no iba por buen camino.

Fue en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" en donde la conductora de 49 años se sinceró frente a sus compañeras y televidentes para hablar sobre lo malos momentos que vivió con un noviazgo que tuvo hace un par de años. Prefirió no dar a conocer el nombre de su ex.

Fue el pasado 12 de enero cuando Galilea Montijo, considerada una de las conductoras de televisión más famosas en México, fue cuestionada si en alguna ocasión tuvo una relación "equivocada", pero la cual pudo abandonar con el paso del tiempo. Sin pensarlo dos veces habló frente a las cámaras de televisión.

Fiel a su estilo, la también empresaria recordó que con uno de sus exnovios tuvo una de sus peores relaciones sentimentales. Argumentó que le costó mucho poner fin a su romance a pesar de que hubo infidelidades y que la hicieron sentir mal con su físico.

"Me costó mucho salir de ella. Me costaba mucho. Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida. Me hicieron sentir muy fea", contó la conductora de televisión.