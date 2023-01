Sugey Ábrego luce toda su belleza con un micro bikini colombiano

Sugey Ábrego acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó sin aliento a todos sus admiradores pues resulta que la bella actriz, conductora y modelo presumió sus curvas con un arriesgado micro bikini colombiano, por lo que, como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar y con ellos, la veracruzana pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Esta candente publicación de Sugey Ábrego fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram, donde ya acumula más de un millón de seguidores y para no perder la costumbre, además de deleitarles la pupila, la actriz también escribió un texto para interactuar con “los golosos del mundo”, como se refiere a sus admiradores.

Sugey Ábrego provocó más de un suspiro con este arriesgado look. Foto: IG: sugeyabregotv

“¡Hola, holaaa! ¿A quién más le gusta disfrutar de un buen baño de Vitamina D? ¿Te gustaría acompañarme? Lindo día chiquitines, lluvia de besos”, fue el texto que escribió Sugey Ábrego, quien para esta ocasión posó de pie junto a lo que parece ser una piscina, sin embargo, no dejó ver muy bien si se encontraba en la playa o en un spa u otra locación, no obstante, esto no fue tan relevante para sus admiradores pues solo se concentraron en admirar su belleza.

En cuanto al impactante bañador que “La Reina del VIP” estaba utilizando, se trataba de un diminuto bikini strapless en color café con algunos vivos en blanco y negro. Debido a la naturaleza de las prendas que estaba utilizando Sugey Ábrego pudo presumir sus curvas en todo su esplendor, por lo que dejó sin aliento a más de uno de sus fans.

Como era de esperarse, la reveladora postal de Sugey Ábrego no pasó desapercibida para los miles de usuarios de la aplicación de la camarita y en tan solo un par de horas su publicación acumuló cerca de 20 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades del ambiente artístico.

“Estás hermosa”, “La sensualidad hecha mujer”, “Todo un bombón”, “Una verdadera diosa”, “¡Cuerpazo que te cargas!” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Sugey Ábrego, quien además de ofertar contenido exclusivo en su propia página también ya incursionó en OnlyFans para hacerle competencia a figuras como Celia Lora, Karely Ruiz y Yanet García.

Sugey Ábrego inició el 2023 más que activa en redes sociales. Foto: IG: sugeyabregotv

Actualmente, Sugey Ábrego tiene 44 años de edad, los cuales celebró apenas el pasado 31 de diciembre y la actriz aseguró que se siente mejor que nunca, por lo que adelantó que para este 2023 viene con ánimos recargados y ganas de seguir triunfando, lo cual, hasta ahora, lo ha cumplido pues inició el año más que activa en sus redes sociales, donde ha robado suspiros en todas y cada una de las publicaciones que ha realizado, lo cual, es una muestra de su compromiso para seguir ostentando el mote de “La Reina del VIP” el cual, se ganó gracias a su impactante belleza y sensualidad.

