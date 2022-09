BTS estrena su nueva película “PTD On Stage LA” y la puedes ver hoy mismo

Tras ausentarse dos años debido a la pandemia, BTS pudo reencontrarse con sus fans con una serie de conciertos especiales en Corea y Estados Unidos. La gira que llevó por nombre "Permission to Dance On Stage" se celebró uno de los estadios más grandes y ahora el ARMY podrá revivirlo.

Como parte de sus promociones para su sencillo en inglés, BTS decidió realizar un tour especial, pues tuvieron que cancelar su gira mundial. Con más de dos días de conciertos, los idols pudieron ver al ARMY por primera vez en persona luego de la contigencia de Covid-19.

Este año, como parte de sus promociones y acuerdos de marca, BTS llegará a Disney Plus, el primero de sus contenidos fue con V y su reality IN THE SOOP : Friendcation. Ahora el ARMY podrá disfrutar de su nueva película.

BTS llega a Disney Plus con su primera película

Este jueves se anunció la llegada de la nueva película de BTS a Disney Plus, la plataforma de streaming compartió a través de sus redes sociales oficiales el traíler de "Permission To Dance On Stage LA", la cual ya puedes disfrutar desde hoy mismo en la plataforma.

El tráiler muestra los mejores momentos del concierto, la enorme producción de un show como solo BTS puede ofrecer, los mensajes de los integrantes al ARMY y los números musicales que han iluminado de púrpura un estadio completamente lleno de sus fans.

Además, la película se encuentra en calidad 4K y HD, por lo que la experiencia desde la sala de tu casa será inolvidable, la película ya está disponible para todas las áreas.

Sigue leyendo:

"Narcosantos": La nueva serie coreana de Netflix del actor de "El juego del Calamar"

Jimin de BTS, así es su voz hablando en español, te vas a enamorar al escucharlo