VIDEO | ¿Yuri deja los escenarios? Aclara los rumores sobre su presunto retiro

Luego de haber protagonizado múltiples escándalos, Yuri decidió encarar a la prensa de espectáculos luego de que diversos medios nacionales aseguraran que ya se preparaba para dejar los escenarios.

La jarocha que ya se encuentra trabajando en los detalles de su bioserie, misma que se ha rumorado podría ser protagonizada por actrices como Fernanda Castillo o Belinda, decidió hablar acerca de los detalles de su partida del mundo de la farándula.

Fue así que Yuri destacó ante las cámaras del programa 'De Primera Mano' que a pesar de todas las críticas de las que había sido víctima en los últimos meses, todavía no tenía planeada una última gira.

"No me retiro como dicen que me voy a retirar. A todos los que quieran que me retire: No me voy a retirar, a todos los que me odian que quieren que me retire, no van a ganar de una vez les digo", aseguró la intérprete de 'La maldita primavera'.