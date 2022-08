Yuri respondió a haters que la comparan con Lady Gaga: "Es el mismo diseñador"

Si por algo ha destacado Yuri en los últimos meses, es por la gira que emprendió por diversas partes de la República, misma que ha denominado como "Euforia" y que ha tenido gran impacto entre los oyentes mexicanos que desde hace tiempo se declararon fanáticos de la jarocha.

Una de las razones por que ha resultado una sensación, es porque la intérprete mexicana muestra numerosos atuendos sobre el escenario, y con colores que no habíamos imaginado, además de joyería, un calzado magnífico y hasta cascos futuristas que parecen sacados de alguna película.

Cada nuevo atuendo de corte futurista es publicado a través de sus redes sociales con fotografías que acompañan el concepto, y a través de los videos de los asistentes, se puede ver cuando tanto sus bailarines como ella entran en acción con coreografías montadas espectacularmente.

“Súper original el look”, “Qué rara se ve Lady Gaga”, “¿Gaga, pues qué te pasó?”, “Esto me recuerda a la canción ‘Alejandro’ de Lady gaga”, han sido algunos de los comentarios que se pueden ver a través de sus redes sociales, específicamente donde utilizó un ajustado atuendo metálico, cuero color negro y plumas en café.

La jarocha no reveló quién es la o el responsable de dichos vestuarios. Créditos: Cuartoscuro

De acuerdo con la propia baladista romántica, durante una entrevista con ABC, este espectáculo se planeó y realizó a partir de sus ganas de sobresalir sobre otros artistas, sin embargo, eso acarrea un fuerte gasto y esfuerzos que ninguna otra persona dentro de su escena realiza.

En su caso, ese esfuerzo se trata ni más ni menos que mandar a hacer cada uno de sus vestuarios en escena con el diseñador de otra grande del pop, pero a nivel mundial, Lady Gaga, considerada como una de las más grandes artistas por sus dotes no solo musicales, también actorales, y de moda.

De hecho, esto le ha atraído numerosas críticas por parte del público, quienes suelen compararla últimamente con Lady Gaga, y la razón es clara, pues aunque no se inspira directamente en ella, ni tampoco le copia los estilos tal cual, sí trabaja a la par con sus colaboradores.

Yuri aseguró que parte de su éxito es arriesgarse. Créditos: Cuartoscuro

Quién está detrás de los diseños de Lady Gaga

Sin embargo, Yuri no fue del todo explícita y no fue más alá con sus declaraciones. Lady Gaga en realidad tiene varios diseñadores, y no solamente uno para sus giras, también para las fiestas, para premiaciones, para las películas donde ha participado, etcétera, por lo que sigue siendo un enigma quien le hace sus prendas a Yuri.

Beckett Fogg y Piotrek Panszczyk, por ejemplo, estuvieron detrás de su vestuario en los VMAs, a quienes se añadieron Conrad y Pleaser; por otra parte, está la holandesa Iris van Herpen y hasta Cecilio Castrillo, quienes la acompañaron, en prendas, sobre el escenario de los premios MTV; otros nombres como Christopher John Rogers, Pierpaolo Piccioli o Candice Cuoco también destacaron.

De acuerdo con Bazar, por ejemplo, entre sus diseñadores, por lo menos en sus conciertos del Park Theater de Las Vegas, está el malagueño Adrián Manceras, quien también viste a otras estrellas como la colombiana Shakira, Black Eyed Peas, y Billy Porter, entre otros. Por último, explorando detalladamente el Instagram de la cantante, se pueden ver distintos diseñadores para la canadiense.

