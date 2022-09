Ricky Martin dedica romántico mensaje a Jwan Yosef en su cumpleaños: "Hombre hermoso"

Ricky Martin ha retomado su vida personal luego del escándalo que protagonizó por la demanda que interpuso uno de sus sobrinos en su contra por violencia doméstica y acoso, pues ahora el cantante usó un espacio en sus redes sociales para enviar un romántico mensaje a su esposo por su cumpleaños.

Pese a que el conflicto legal que atravesó el intérprete de “La mordidita” desató rumores de una crisis en su matrimonio, ellos se mostraron más unidos que nunca con tiernos mensajes con los que externaban su amor y celebraban la unión que existe entre ellos sin importar lo complicado de las circunstancias.

Mensaje de Ricky Martin a su esposo. Foto: IG @ricky_martin

Este martes 6 de septiembre el artista sueco celebra su cumpleaños 38 y una vez más dan muestra del gran cariño el uno por el otro, pues el cantante puertorriqueño compartió a través de sus historias en Instagram una fotografía en la que aparece su esposo caminando en la playa hacia el mar y la acompañó con la leyenda: "Mucho amor para ti, hombre hermoso".

Historia de amor

Ricky Martin ha mencionado en más de una ocasión la curiosa forma en la que conoció a su esposo, pues comparten una pasión que los unió a través de redes sociales y en su primer encuentro luego de algunos meses supieron que serían el uno para el otro.

De acuerdo con el también actor, él es coleccionista de arte y buscando algunos artistas en Instagram encontró el perfil de Jwan Yosef y decidió enviarle un mensaje, una práctica que continuó por seis meses hasta que decidió viajar a Londres para conocerlo.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui Londres a conocerlo y asunto acabado. Se me cortó la respiración cuando lo vi, seis meses acumulándose y fue muy romántico”, reveló durante una entrevista en 2017.

“Me voy a casar con él”, es lo que dijo Ricky Martin que pensó al ver al artista por primera vez con quien luego de un año de noviazgo en diciembre de 2017 decidieron darse el “sí, aceptó” con una íntima ceremonia.

