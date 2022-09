Sergio Mayer demandará a Natalia Subtil por abuso de confianza: “Ya no te voy a dar dinero”

La guerra de declaraciones entre Sergio Mayer y su ex nuera Natalia Subtil no da tregua y ahora fue el ex integrante de Garibaldi quien se lanzó en contra de la modelo brasileña y reiteró que la demandará de manera formal para que le regrese su camioneta, además, reveló cuáles fueron los motivos por lo que le retiró su apoyo económico, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el creador de “Solo para mujeres”.

Estas nuevas declaraciones de Sergio Mayer ocurrieron durante la presentación de “Madre y arte”, el nuevo libro de Sandra Montoya y el actor aprovechó las cámaras y los micrófonos para dejar muy en claro que el hecho de que esté en contra de la modelo brasileña no significa que esté en contra del género femenino tal como lo acusó Natalia Subtil hace apenas unos días, quien cuestionó al actor por sus aspiraciones políticas.

Sergio Mayer ha defendido a su hijo a capa y espada ante las acusaciones de Natalia Subtil. Foto: Especial

“El que me no me lleve bien con ella por temas evidentes, no tiene que ver con si apoyo o no a la mujer. Este es un tema entre ella y mi hijo que ella quiere hacer mediático”, señaló el ex diputado, quien hace unos días manifestó su intención por lanzarse por el puesto de jefe de gobierno de la Ciudad de México o hasta por la presidencia de la República Mexicana.

En otro momento de la entrevista, el ex Garibaldi reiteró que todo este escándalo en el que está envuelto es solo una artimaña mediática orquestada por Natalia Subtil y aseguró que si quisiera resolver las cosas ya hubiera realizado una demanda formal ante las autoridades, cosa que no ha hecho debido a que su hijo no ha sido notificado ni nada por el estilo.

“Nunca ha habido un abogado que busque a mi hijo, no ha habido nada para negociar. Como ella bien lo dijo, se le mando un documento para decir esto sí y esto no, de eso se tratan las negociaciones (…) ella puede decir lo que quiera, hace convenios con la prensa para vender notas, a eso se dedica”, aseveró Mayer Bretón.

El ex Garibaldi aseguró hace unos días que también podría demandar a la modelo brasileña por estupro. Foto: Especial

En esta entrevista, Sergio Mayer también aseguró que sí apoyaba económicamente a la modelo y a su nieta económicamente, pero señaló que dejó de hacerlo debido a que descubrió que Subtil también le pedía dinero a su suegro y a su hijo.

“Ella ha dicho que yo la apoyaba, pero llegó un momento en el que dije: ‘Ya no te voy a dar dinero’ te voy a dar trabajo, ya no me pidas, se acabó, porque mi hijo me dijo que él le estaba dando y nos pedía a mí a y mi suegro, por eso le dije ‘no más, no te voy a apoyar’”, sentenció el actor de “La fea más bella”.

Para finalizar, el actor dejó muy en claro que nunca ha manipulado a su hijo Sergio Mayer Mori y señaló que prueba de ello es que el joven se fue de su casa desde que tenía 17 años, además, enfatizó que tanto él como su hijo están al pendiente de lo que necesite su nieta y reiteró que demandará a Natalia Subtil por abuso de confianza para que pueda recuperar una camioneta que le prestó.

“Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar, se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y nunca la llevó en todo el año. Habla de los derechos de su hija y un derecho fundamental es la educación, mi hijo pago todo el año y fue menos de la mitad del curso a clases”, comentó el actor.

