VIDEO | Sergio Mayer era el mejor bailando "Banana" junto a Paty Manterola

Con 56 años de edad y los últimos dedicados a ejercer en algún cargo de elección popular, Sergio Mayer Bretón se conoce ahora como un hombre que está al frente de las discusiones políticas de nuestro país. Confrontado siempre con sus dispares políticos, Mayer sabe lo complejo que es llegar a ese mundo y mantenerse en la pugna por sus ideales.

Hoy por hoy, como ex diputado federal ejerciendo esto de 2018 a 2021, se mantiene vigente como activista, productor y actor, estas dos últimas, labores que ha desarrollado durante 25 años desde que culminó su paso por Garibaldi. Y es que ese es el capítulo que tocaremos hoy, la etapa de juventud de Sergio Mayer Bretón cuando formó la agrupación de música pop tropical bajo el auspicio de Luis de Llano Macedo.

Si queda duda de su paso por ésta, cabe recordar cómo bailaba el tema "Banana", estrenado en 1989 como sencillo del disco "Que te la pongo".

Sergio Mayer baila "Banana"

"In the island of Jamaica, Everybody loves banana, Mexicana like it (banana)"... así comenzaba aquella mítica canción que Garibaldi promovió con mucho éxito desde 1989, pero que encontraría su paroxismo entre 1990 y 1991, siendo el tema principal de muchos de sus conciertos junto a "Que te la pongo".

En ese entonces, Sergio Mayer contaba con 23 o 24 años de edad. Joven, lleno de gallardía y ganas de ser, de salir adelante, se forjó rápidamente como el líder moral de esa agrupación. Siempre con una personalidad desafiante, se podía ver a Mayer compartir baile con Katya Llanos y Paty Manterola, ambas compañeras del grupo.

A destacar mejor por sobre todos

Al paso de las presentaciones, Sergio Mayer dejó claro que ser el integrante más bajo de estatura de Garibaldi no sería un impedimento para brillar en la pista. Por le contrario, ya fuera en las tarimas artísticas o en los estrados políticos, pero Mayer Bretón siempre ha querido ser el mejor, llevar la voz cantante y resaltar entre la multitud. Y lo ha logrado.

Los integrantes originales

Por ello, es que puedes ver que al bailar "Banana", Sergio Mayer era el mejor bailarín del grupo. Quizá Charly López podía hacerle sombra por su pasado como coreógrafo, pero esa es historia para otro recuerdo de baile.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Ingrid Coronado fue la reina del merengue, así bailaba hace 15 años en "Venga la Alegría"