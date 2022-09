Toño Mauri: Hijo del actor habla sobre su verdadero estado de salud tras contagiarse de covid por segunda vez

Toño Mauri volvió a encender las alarmas al contagiarse por segunda vez de Covid-19, preocupando a sus millones de seguidores, quienes recuerdan los graves problemas que tuvo el año pasado por ésta enfermedad. Debido a esto, su hijo salió a hablar con la prensa sobre el verdadero estado de salud del actor.

Este jueves, el galán de telenovelas informó por medio de su cuenta de Instagram, que volvió a contagiarse de coronavirus, por lo que pidió a sus fanáticos seguirse cuidando, pues aunque el actor de, 58 años de edad, ya tenía cuatro vacunas y una dosis de refuerzo contra la enfermedad, tuvo nuevamente el virus.

Toño Mauri revela que se contagio de Covid-19 Foto: Especial

"Otra vez COVID !! Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen !! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho !!!", escribió el actor.

Toño Mauri Jr revela el verdadero estado de salud de su papá

En entrevista para De Primera Mano, Toño Mauri Jr., hijo del actor, explicó que su padre lleva enfermo hace varios días, sin embargo, a penas lo hicieron público. Contó que el también cantante y ex integrante de Fresas con Crema se sintió mal, por lo que se le hizo una prueba casera que salió negativa, pero lo síntomas continuaron, así que se le realizó un segundo test, pero con la PCR, la cual salió positiva.

El hijo del histrión explicó que su padre tuvo síntomas similares a la gripa, por lo que la familia lo comenzó a cuidar para evitar que se pudiera complicar, debido al doble trasplante de pulmón que se sometió el año pasado, debido a las complicaciones del Covid que pusieron en riesgo su vida la primera vez.

El hijo de Toño Mauri indicó que se está recuperando favorablemente IG @antonio.mauri

“Lo cuidamos igual que si fuera cualquier otra cosa, lo pusimos en su cuarto y ya está saliendo. Lo peor que fue la fiebre y una tos ya pasó y ahorita ya se está recuperando, gracias a Dios ya pasó el susto”, dijo Toño Jr, quien agregó que su padre ya se encuentra mucho mejor y se está recuperando favorablemente.

"Gracias a Dios está súper bien, yo creo que ya va de salida, lleva unos días desde el primer positivo, y la verdad es que él está muy bien, ahorita ya anda caminando, anda cocinando, está haciendo un poco la vida normal”, indicó.

Finalmente, explicó que se pudo haber contagiado debido a que tiene que tener las defensas bajas para que su cuerpo no se resista a los nuevos órganos. “Tiene que tener las defensas bajas, porque si suben su cuerpo se da cuenta que los pulmones no son suyos y los rechaza, pero creemos que es eso, porque esta vez es al único que le dio, toda la familia salimos negativos”.

Toño Mauri tiene bajas las defensas IG @antonio.mauri

