"No me importa": Leonardo García habla sobre la herencia de su papá Andrés García | VIDEO

Después de que Andrés García volviera a preocupar a los medios de comunicación y a sus fanáticos por su estado de salud, Leonardo García rompió el silencio y habló sobre la herencia de su papá, pues indicó que a él "no le importa" esta situación, pues hay que recordar que el actor, de 81 años, ha manifestado que no le quiere dejar nada a sus hijos.

La noche de este jueves, el hijo del protagonista de "Pedro navajas" tuvo un encuentro con la prensa, en el que habló sobre el estado de salud Andrés García, e indicó que sí ha estado en contacto con su padre, no obstante, las visitas a su casa de Acapulco, Guerrero las hace cuándo el galán del cine y televisión de los años 80 se lo permite.

"Un día dice que sí, otro día dice que no. Un día 'La herencia es para uno, la herencia es para otro'. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo", aseguró Leonardo, sobre el patrimonio que pueda dejar su padre, quien ha cambiado a los beneficiarios en muchas ocasiones, pues hay que recordar que en un principio tenía hasta a Roberto Palazuelos, el cual fue sustituido del documento hace algunas semanas.

Leonardo García habla sobre la salud de Andrés García

Durante la alfombra roja de la obra "Network" la noche de ayer, el hijo del histrión y de Sandra Vale, indicó que él también se encuentra inquieto por las declaraciones de su papá, quien ha revelado que podría estar viviendo sus últimos días de vida, pues cada vez empeora el panorama debido a su cirrosis hepática.

"Nos ha alarmado a todos. Cuando se pone mal, obviamente no me gusta verlo mal", destacó el protagonista de "Tanto amor", quien hace algunos meses era muy cercano a su papá, sin embargo, Andrés García dio a conocer que se peleó con él en su última visita a su casa, algo que preocupó a los fanáticos, que aseguran que su esposa, Margarita Portillo está alejando a sus hijos para quedarse con la herencia.

Leonardo García era el más cercano a su papá Foto: especial

Por su parte, Leonardo afirmó que no quiere estar involucrado en este tipo de especulaciones. "Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor y es lo que hago. Yo no me meto en los chismes amarillistas", señaló el también histrión, de 49 años, quien reiteró que sí ha visitado a su padre.

Finalmente, aseguró que además de tener una buena relación con su papá, también se lleva bien con sus hermanos Andrés y Andrea García, incluso con Roberto Palazuelos, pues explicó que crecieron juntos. Con éstas declaraciones, Leonardo muestra una versión diferente a la que se ha difundido en redes y por el propio actor, quien ha dicho que sus hijos no están cerca de él.

