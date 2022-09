Jungkook de BTS comparte qué es lo que necesita para amar a alguien

Jungkook de BTS elevó una vez más las expectativas amorosas de sus fans. El más joven de los integrantes no dudó en responder lo que piensa del amor y es que el cantante cree que al conocer a su pareja podrían sonar campanas de boda a su alrededor.

El joven recientemente cumplió 25 años (26 en edad coreana), y hace poco disfrutó del concierto de IU, cantante surcoreana que ha sido su crush desde hace tiempo.Y, aunque se trata de un amor plátonico, la joven recibió algunos comentarios de odio en sus redes sociales.

En cuestiones de amor, los idols K-Pop no la tienen fácil, pues sus fans coreanas suelen no estár de acuerdo en que tengan pareja, sin importar la edad o si se trata de una joven no famosa. En el caso de Jungkook, él mismo reveló que necesita para amar a alguien.

Jungkook de BTS revela lo que busca en una pareja

En una de sus más recientes entrevistas, BTS fue cuestionado sobre su forma de pensar en algunos aspectos de su vida personal. En el caso de Jungkook le preguntaron qué podría necesitar para amar a alguien y su respuesta sorprendió a las fans por su madurez de pensamiento:

Deberia ser algo natural y sensato, entonces ahí creo que podré amar a alguien de verdad

Jungkook de BTS trató de explicar que no debería enfocarse o prepararse en necesitar algo o alguien, pues considera que las emociones y sentimientos no deberían ser agresivos. Además, explicó que prefiere expresarse de manera escrita o verbal, pero cree que escribir lo ayuda a poder expresarse de manera más organizada y ser más claro.

Sus fans consideran que su respuesta es porque busca un amor sano y natural, eso sí, ha dicho en almenos un par de ocasiones que no se casará nunca.

