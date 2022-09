¿Chiquis Rivera se volverá a casar? Así fue la romántica cena con su novio

Chiquis Rivera se ha convertido en el centro de atención de la prensa de espectáculos, pues comenzaron a circular los rumores de su posible compromiso con su novio, Emilio Sánchez. Y es que en redes sociales se volvió viral un video de una romántica cena que le hizo su pareja, por lo que muchos pensaron que se trata de la "pedida" de mano.

Hace unos días circuló en redes sociales, un video en el que se ve a la hija de Jenni Rivera se encuentra en un jardín adornado con pétalos de flores en el suelo, así como unas románticas velas. En el fondo se observa una mesa para dos, por lo que se trata de un momento muy íntimo entre la pareja. Estas imágenes han despertado las sospechas entre sus seguidores, mientras que algunas fuentes aseguran que ya se comprometió.

En el clip, también se observa como la intérprete de "Vas a volver" y "Horas extras", está luciendo un vestido largo de dos piezas en estampados verdes y azules. El atuendo llama la atención por su escote strapless y por su estilo veraniego, pues es una prenda que es perfecta para la temporada de calor, que ésta a punto de terminar.

¿Chiquis Rivera se volverá a casar tras su divorcio?

La cantante está en uno de sus mejores momentos, pues está promocionando su disco "Abeja Reina", consolidándose como una de las intérpretes más importantes del regional mexicano y la banda. Asimismo, en el plano personal, se puede ver que está muy enamorada de su pareja, ya que no se separa de él en ningún momento debido a que la acompaña a varias de sus presentaciones en Estados Unidos y a las alfombras rojas.

Chiquis le dio otra oportunidad al amor Foto: IG @emiliosanchez

Chiquis se casó con Lorenzo Méndez en 2019, sin embargo la relación no prosperó y al siguiente año anunciaron su separación. Todo terminó de la peor forma, pues ambos estuvieron haciendo declaraciones sobre el otro, desatando una polémica que llegó a los titulares de los medios de espectáculos. No fue hasta principios de este 2022 que los artistas por fin pudieron concretar su divorcio.

Tras su separación, la hija de "La diva de la banda" le ha dado otra oportunidad al amor con el fotógrafo Emilio Sánchez, con la que se ha dicho llegará al altar próximamente, pues hasta el momento Chiquis Rivera no ha confirmado o desmentido la noticia, aunque no sería una decisión apresurada, debido a que tienen poco más de un año saliendo.

“Tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere. Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí”, reveló Chiquis a People, en noviembre de 2021, en donde si momento confesó “Creo que no hay planes para boda ahorita. Él sí me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día”.

Chiquis y Emilio tienen poco más de un año de novios Foto: IG @emiliosanchez

SIGUE LEYENDO:

Chiquis Rivera sufre "accidente" en vivo con su entallado vestuario | VIDEO