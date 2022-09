“Un Extraño Enemigo”: Daniel Giménez Cacho busca papeles que hagan reflexionar sobre problemáticas sociales

Con 36 años de carrera, Daniel Giménez Cacho busca papeles que le permitan mostrar en la ficción las distintas problemáticas sociales para invitar al público a conocer su historia y reflexionar sobre ella, como con su papel del político mexicano “Fernando Barrientos” en la segunda temporada de “Un Extraño Enemigo”.

“Encuentro que este oficio tiene esa posibilidad (de buscar la reflexión), que para mí es una responsabilidad, porque ya que tienes un foro y un micrófono, hay que hablar de lo que nos pasa, de lo que no te dejan decir, de lo que duele o está prohibido; me parece importante que a través de nuestro trabajo podamos ventilar, reflexionar, sanar, curar, perdonar y aceptar, a través del conocimiento de la realidad. Esa es la gran herramienta del arte”, dijo el actor.

Esta temporada, que se estrena en Prime Video esta noche, abarca la primera mitad de la década de los 70, dando seguimiento al movimiento estudiantil del 68, ahora en el contexto social de un nuevo presidente Luis Echeverría (Antonio de la Vega), un hombre que quería el poder absoluto de todo el país, cegado por la ambición.

En ese sentido, Giménez Cacho señaló que pese a que han pasado 50 años de esta historia, aún es muy actual todo lo que cuentan, porque “el sistema político está construido de una manera que no llega la mejor gente, y si llega es porque se le olvida la ética. Pareciera que es una ley. El puro oficio de la política ensucia las manos de una persona con valores, aquí y en todos lados”.

Para esta temporada la familia de “Fernando” tendrá que superar la pérdida de su hijo, nuera y nieto, para sobrevivir en la vida política, no sin antes vivir varios meses en shock lamentando lo sucedido, sin embargo, sabe que la manera de las personas de superar el dolor es transformarlo en otra cosa y en estos personajes, este sentimiento se vuelve un vehículo para sobrevivir en el sistema político.

Para crear este estado en el que se encuentra el protagonista y su esposa “Esperanza Barrientos” (Karina Gidi), se inspiraron no sólo en el texto, sino en su misma experiencia de padres. “Podemos imaginar lo que significaría una cosa así de horripilante, pero el guion nos lleva por unos pasajes dolorosos, pero al final es como el lirio que decide crecer en el fang, como este par, se va a reconstruir en medio de esa pena que atraviesan”, según narró la actriz.

CENSURA TECNOLÓGICA

Pese a que los contextos sociales parecen distintos, Giménez Cacho considera que las cosas aún siguen iguales, sobre todo en cuanto a la diversidad de contenidos, porque si bien antes quien decía qué se publicaba y qué no era el gobierno, ahora es la tecnología la que lleva a la censura.

“Sigue siendo difícil, ahora la tiranía la trae el algoritmo, que decide qué se vende y qué no. Entonces cuando te enfrentas con los ejecutivos de las plataformas, te dicen que no, porque yo te puedo decir que se vende y que no.. “o sea, ha cambiado, pero yo no diría que estamos en un momento de libre expresión o diversidad”, finalizó.

Para los actores es importante contar este hecho histórico a través de la ficción.

Esto les permite llegar a las nuevas generaciones y evitar repetir los errores del pasado.

También regresa Krystian Ferrer, con el papel de “Beto” quien tratará de redimir su traición.

Esta segunda entrega se filmó en dos partes, por la pandemia que azotó al mundo.

6 episodios tiene este proyecto.

2018 se estrenó la primera temporada.

PAL