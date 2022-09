VIDEO | Pablo Lyle: Testigo rinde declaración que podría afectar la sentencia del actor mexicano

Actualmente se está desarrollando el juicio que enfrenta Pablo Lyle, quien es acusado del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano que arremetió en contra del coche en el que iba el actor luego de que este lo interceptara de manera inusual en la carretera.

En audiencias se ha podido presenciar el desahogo de pruebas por parte del fiscal y la defensa del galán de telenovelas mexicanas, entre ellas el video que funge como prueba audiovisual del homicidio.

Aunque en esta ocasión lo que se observó durante la audiencia fue que una de las testigos de la agresión que terminaría por quitarle la vida a Juan Ricardo Hernández declaró que ella vio cómo Pablo Lyle estaba fuera de sí.

Sobre esto, Jessica Rocha, nombre de la testigo en el caso de Pablo Lyle, expuso ante el jurado que el actor parecía fuera de control y que mientras él se acercaba al hoy occiso, este solo alzaba las manos con las palmas abiertas.

En este sentido, la testigo aseguró que Juan Ricardo Hernández no estaba en posición de lucha cuando Pablo Lyle lo interceptó con un puñetazo que terminaría por hacerlo caer al suelo, estrellando su cráneo contra el pavimento y provocándole así la muerte.

"Mientras iba cruzando mi ventana, el acusado... lo vi cerrando el puño mientras cruzaba mi ventana e inmediatamente lo golpeó (...) Escuché a la víctima decir 'no, no, por favor no me lastimes'", señaló la testigo en el caso de Pablo Lyle.