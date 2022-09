Karla Pardini: la estrella de TikTok recibió una misteriosa llamada antes de ser asesinada

El pasado martes 20 de septiembre, la estrella de TikTok, Karla Pardini fue asesinada a tiros cuando caminaba por las calles aledañas a su domicilio en Culiacán, Sinaloa y pese a que todavía no hay personas detenidas se dio a conocer un dato que podría ser clave para la localización de los posibles responsables pues trascendió que la influencer de 21 años recibió una misteriosa llamada minutos antes de perder la vida, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con los datos recabados por la Fiscalía General del estado de Sinaloa, estos lamentables hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del pasado martes 20 de septiembre cuando la influencer se encontraba en su domicilio acompañada de su madre, quien informó a la fiscalía que su hija, quien ya acumulaba al menos 90 mil seguidores en TikTok, recibió una llamada en la que le pidieron que saliera de su domicilio y una vez que acató las ordenes y caminó algunas cuadras fue cuando la interceptaron para asesinarla a tiros.

Karla Pardini estaba cerca de llegar a los 100 mil seguidores en TikTok. Foto: Especial

Cabe mencionar que el cuerpo de la influencer fue localizado sin vida en el cruce de las calles Catedráticos e Ignacio López Rayón de la colonia Tierra Blanca, la cual se ubica en la zona norte de Culiacán, no obstante, no hubo ningún tipo de indicio de los atacantes, aunque vecinos de la zona aseguraron que horas antes del ataque identificaron a individuos armados merodeando en el área.

Por su parte, la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, informó durante una conferencia de prensa que el asesinato de Karla Pardini fue catalogado como feminicidio, debido a que “quedó expuesta y en estado de indefensión” cuando ocurrió el mortal ataque que acabó con su corta vida.

El cuerpo de la influencer fue localizado cerca de su domicilio. Foto: FB Línea Directa Policiaca

Cabe mencionar que, Sara Bruna Quiñones también detalló que están empleando todos sus esfuerzos y recursos para tratar de localizar a los responsables del homicidio de Karla Pardini, no obstante, señaló que, por ahora, no proporcionarán datos acerca de la investigación pues quieren reservarse la información para no alertar a los sospechosos.

Luego de las diligencias correspondientes, el cuerpo de la TikToker fue entregado a sus familiares y se sabe que fue sus restos fueron sepultados en el panteón Jardines de Humaya en Culiacán. De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía de Sinaloa, el feminicidio de Karla Pardini es el número 14 que se registra en Sinaloa en lo que va del año.

De momento, no hay una línea clara en las investigaciones de este caso, sin embargo, en diferentes medios ha trascendido que Karla Pardini ya había recibido amenazas en ocasiones anteriores y que hasta había sido víctima de atentados armados, sin embargo, este dato no se ha sido confirmado por las autoridades o por alguna persona cercana a la hoy occisa.

El último TikTok de Karla Pardini se hizo viral tras su muerte. Foto: Especial

Por otra parte, tras la muerte de la influencer se hizo viral el último video que publicó en su perfil de TikTok donde se mostró con una actitud arrogante y altiva debido que dijo “Cuando me dicen ‘me caes mal’ yo respondo ‘espero caerte peor’” y dicho clip ya supera el millón y medio de reproducciones donde también se pueden ver mensajes de sus seguidores lamentando su muerte.

