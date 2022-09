”¿Y tú quién eres?": Claudia Ramírez crítica a Dua Lipa

La actriz Claudia Ramírez se volvió tendencia en redes luego de asegurar que no conoce ninguna canción de la cantante británica Dua Lipa, por lo que rápidamente le llovieron “críticas” y malos comentarios. "Todo el mundo loco por Dua Lipa y creo que no podría identificar una sola rola de ella”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.

Entre los fans indignados de Dua, hubo alguien que le comentó a Claudia: "?Y tú quién eres?". Entre sus últimos proyectos están "Mirreyes contra Godinez", "El Ídolo", "El Diario de Karem", así como la serie original de Netflix "¿Quién mató a Sara?".

El pasado 21 de Dua Lipa hipnotizó a sus fanáticos de Ciudad de México con su sensualidad, baile y sus intentos por hablar en español en un Foro Sol que lució lleno y que le aplaudió en todo momento. “¡Ciudad de México te quiero muchísimo!”, gritó la cantante en numerosas ocasiones durante el primero de los tres conciertos que tiene pactados en el país.

El concierto comenzó con la presentación de sus bailarines en las pantallas muy al estilo de los ochenta con la canción “Physical”, y la presencia de la cantante, quien vestida de verde enardeció a los miles de asistentes. El show continuó con “New Rules”, canción que la llevó a la fama mundial en el 2018 y que el público coreó completamente. La intérprete también se presentó ayer, 23 de septiembre, en Monterrey.

Claudia Ramírez contestó a los “haters”

Luego de recibir múltiples burlas, Ramírez escribió de nueva cuenta: “Muy divertido como escribe uno algo y salen ofender igualito que cuando hablas de su preciso …”. Sin embargo, eso sólo avivó más a los internautas quienes le comentaron que no entendieron lo que trataba de decir.

Ella es fanática de nuestro país

La cantante en más de una ocasión ha demostrado sentir una fuerte relación con México, ha pasado distintos periodos de vacaciones en el país, y en sus redes ha mostrado ser fanática de la comida mexicana y sobre todo del picante.

Es una de las cantantes más populares de la actualidad. Foto: Especial.

Tan solo un día antes de su presentación en el Foro Sol, la cantante anduvo paseando por las calles de Ciudad de México y se retrató en restaurantes, el museo Casa Azul de Frida Kahlo y el Nido de Quetzalcóatl, visitas que compartió en sus redes sociales. La cantante además se encontró con algunos fans con quienes se tomó fotos y firmó autógrafos.

En marzo del 2021 la cantante inglesa también estuvo en la capital mexicana como parte de una campaña comercial de una firma de moda francesa, en donde tuvo un pequeño incidente con una seguidora; musicalmente Lipa dio un concierto en el festival musical Corona Capital 2017.

Con información de Efe