Noelia impone moda para las más arriesgadas en leggins ajustados y transparencias | VIDEO

Noelia deja claro que además de generar tendencias con sus canciones también lo hace con sus look. La puertorriqueña ha sabido ganarse un lugar en el mundo de la moda al imponer un estilo para las más atrevidas, como lo confirmó con un ajustado leggins que combinó con blusa de transparencias.

La cantante ha dejado claro que su estilo revelador de prendas traslúcidas se puede llevar a cualquier lugar, como se ve las imágenes en las que se dejó ver recientemente, que la muestran con un look formal pero con toda la sensualidad, estilo con el que ya se ha posicionado como un ícono.

Noelia conquista en revelador look

Noelia volvió a consentir a sus 3 millones de seguidores en Instagram, presumiendo su curvilínea silueta en look sensual y caminado por lo que parece ser el lobby de un edificio, vistiendo una blusa de estampado floral que combinó con un leggins entallado que estiliza su silueta.

"FELIZ FIN DE SEMANA HAPPY WEEKEND Love You My Lovelies (Los amo mis amores) #Noelia", fue el texto con el que la intérprete acompañó el video en el que se le ve presumiendo su look, perfecto para las más arriesgadas, pues se trata de una combinación de prendas muy reveladoras.

Con miles de "me gusta", las imágenes que compartió la intérprete de "Tú", "Candela" y "En mi mente estás", dejan claro que Noelia ha sabido imponer con un estilo sensual y moderno, pues los leggins son prendas que sin duda se han convertido en una de las favoritas de muchas.

La cantante robó miradas con su atrevido look. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 43 años, se ha convertido en empresaria, actriz y playmate.

A principios del año 2019 anunció que combinaría su vida como cantante con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, donde sus leggins con transparencias han sido los favoritos, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo.

