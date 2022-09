La actriz Beatriz Moreno celebra 50 años de carrera con el estreno de la obra "La Sombra"

Una vida entera siendo feliz, con 50 años de este tiempo dedicados a personificar historias trazadas desde el papel hasta las tablas. Es así como se puede entender el día a día de Beatriz Moreno, actriz que se forjó dentro de una familia dedicada a las artes con un padre, José Elías Moreno, quién perteneció al Cine de Oro en México y con un festejo frente a ella que reunirá emociones por este largo camino andado.

Acompañada del actor José Montini, Beatriz Moreno platicó con El Heraldo de México para revelar los detalles de la obra "La Sombra", texto original del dramaturgo mexicano Salvador Ignacio y montaje dirigido por Gabriela Lozano. Bajo la producción de Miguel Alonso, "La Sombra" llega a la vida de Moreno como un regalo donde mostrará su talento y dará espacio a este homenaje por sus cinco décadas como actriz.

"La Sombra", un regalo para Beatriz y José

Con la emoción de estrenar el montaje este lunes 26 de septiembre en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la República, Beatriz expresó su sentir por este hecho.

"La obra es un regalo de la vida, un texto de Salvador Ignacio, un dramaturgo mexicano. Además de la dirección de Gaby Lozano, busca amorosamente estos lugares oscuros y luminosos, más la producción de Miguel Alonso; nos tratan con profesionalismo, entrega y amor. También trabajar con Pepe Montini es una fortuna, lo conozco desde chiquito", dijo Moreno.

En respuesta, José Montini señaló: "Tenemos más de 20 años de conocernos y habíamos planeado hacer una obra y aparecía una novela o algo, pero llegó Miguel Alonso con este texto y ella me contó la obra."

¿Qué esperar de "La Sombra"?

Tratando de reservas aspectos importantes de la trama, Montini algunas características que tendrá la historia.

"Hay muchas cosas en 'La Sombra', hay risas, hay humor, tragedia, drama, un poco de thriller, muchas vueltas de tuerca. En el primer acto va por la entrevista de un personaje y luego cambia. Le va a dar al público muchas emociones".

Por su parte, Beatriz Moreno definió qué verán de ella en el montaje.

"Mi personaje es el de una escritora y pintora que ya tiene muchos años sin pintar y escribir. De pronto llega un reportero a hacerle una entrevista, está muy ilusionada y aunque ella propició que la gente se alejara, le da ilusión que venga a entrevistarla. Comienza normal y a lo largo de lo que se cuenta pasan estas vueltas de tuerca. Me llamaré Lidia Bordaberri", adelantó.

"La Sombra" mostrará una charla que toma rumbos inesperados cuando el periodista le cuestiona sobre 'La Sombra', el último texto que escribió antes de abandonar su carrera y que ella incluyó en un libro de cuentos infantiles sin que en realidad tuviera conexión con éstos.

En el transcurso de la entrevista ella se percata que su interlocutor posee información de su vida que ella nunca ha divulgado, por lo que comienza a sospechar de las intenciones del reportero. Pronto, un encuentro cordial se convertirá en un enfrentamiento feroz por el esclarecimiento de un pasado oscuro.

50 años como actriz desde la familia

Con franqueza y acudiendo a muchos recuerdos, Beatriz Moreno se sinceró sobre celebrar cinco décadas como actriz, algo que trae en la sangre con su pasado familiar plagado de talento histriónico.

"Es parte de lo que soy, desde niña lo tengo y aunque mis padres no estimularon en mí la actuación, me gustó. Tampoco que trabajáramos como niños, ya que teníamos que ir a la escuela, aprender, nutrirnos, obedecer y tener disciplina para crecer sanos".

"Pero cuando yo le dije a mis papás que quería ser actriz y participar en el mundo del cine, me dijeron que estudiara otra carrera precisamente por la inconsistencia de esta carrera, para tener herramientas", reveló.

Fue así que recordó cómo era ser hija de un actor. "En ese entorno crecimos, dentro de un mundo donde los amigos de mis papás eran actores como Julio Alemán, Joaquín Cordero, transitaban por la casa y hubo una sensación que siempre pertenecí a ese lugar de mi familia. Hago las cosas que amo, gracias a Dios y la vida, he vivido 50 años de mi profesión".

Anhela personificar a una villana

Para rematar, Moreno está segura que ha hecho a las "buenas" suficientes y que aún es tiempo de dar vida a una villana, algo que se le ha negado.

"Anhelo seguir haciendo teatro, con personajes que me reten. Me gustaría hacer a una villana, nunca me han querido dar a una. Les digo a los productores y no me hacen caso. Hay villanas con con caritas lindas, pero no me han hecho caso. Creo que todavía tengo energía, llegará. Quiero hacer más cine, que es lo que menos he hecho".

Y en este sentido, abundó: "Generalmente me llamaban para la buena, los personajes luminosos. Hubo una obra que hablaba de la magia del campo, había una pachamama con una bruja blanca y otra negra. A mí me escribió a la bruja negra, no era tan villana, era mágico de la tierra".

Si tuviera que pensar en una villana que le guste, indicó: "El prototipo de las villanas es Catalina Creel pero yo no me veo en ella. Físicamente no en esa villana, más bien sería otro tipo, como Kathy Bates en Misery, ese tipo de personaje".

"La Sombra" estrenará este lunes 26 de septiembre. Estará todos los lunes de octubre y noviembre y en Ticketmaster están a la venta los boletos, a partir de la función del 3 de octubre. El montaje estará en el Teatro de la República en punto de las 20:30 horas. La ubicación es Antonio Caso #48 casi esquina con Insurgentes.

