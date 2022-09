VIDEO | María Félix confesó cómo robaba la energía a las personas para hacerse más fuerte y bella

La presencia de María Félix podía dejar perplejo a cualquier ser humano que se cruzara con ella. Esa especie de magnetismo y capacidad para controlar todo su entorno con tan sólo lanzar una mirada, parecía haberse hallado en el guion cinematográfico más macabro o en la novela de su vida.

La realidad es que María Félix fue siempre una mexicana ciudadana del mundo, misma que fue invitada a diversos eventos de gala donde refrendó siempre su presencia estoica y capacidad para demostrar que en México había gente muy talentosa. Fue precisamente en uno de esos viajes, donde "La Doña" se plantó en Washington para participar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y celebrar, con un evento de gala, la llegada de la televisión en español a ese lugar.

En esta ocasión, sucedida a inicios de la década de los años 70, María Félix confesó la forma como atraía a las personas y qué "robaba" de éstas.

Fue el presentador estelar de "Siempre en Domingo", Raúl Velasco, quien acudió esa ocasión hasta Washington para platicar con María Félix. Tras expresarle su admiración como ícono del cine y la cultura mexicana, Velasco destacó la versión de "María Bonita" que sonaba en ese instante a cargo de los Violes Mágicos de Villa Fontana.

Ahí, Raúl Velasco le preguntó sobre su gran vitalidad que él definía como magnetismo y alegría.

"Mire, todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco. Y toda esta energía de la gente la hago mía, no está mal, eh, entonces yo no hago nada, yo robo de los otros", precisó La Doña.