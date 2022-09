"El otro Tom" apunta a concientizar sobre la salud mental infantil

En México, alrededor de 1,6 millones de niños padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, según datos de la Liga Latinoamericana para el estudio del TDAH, y aunque diagnosticar es complicado, a los cineastas Rodrigo Plá y Laura Santullo les preocupa que es un tema cada vez más presente en sus reuniones con otros padres de familia, por lo que tras una investigación de casi 10 años, hicieron la cinta “El otro Tom”.

El filme narra la vida de una madre soltera y su hijo, quienes viven en la frontera de México y Estados Unidos, para sobrevivir ella tiene más de un trabajo, por lo que el niño pasa horas solo en casa; el pequeño Tom empieza a tener problemas y lo diagnostican con este trastorno, por lo que tiene que ser medicado y es entonces cuando su vida cambia.

“Era un tema recurrente y la medicación psiquiátrica en los niños es cada día más frecuente. Eso nos llevó a un proceso largo de investigación y luego el reto fue tratar de aterrizar todas aquellas ideas en una historia tan particular para reflejar la etapa del diagnóstico y cómo altera la vida”, afirmó la cineasta uruguaya que tiene varios años radicando en México.

La cinta está nominada a los premios Ariel

Sin embargo, asegura que no es una crítica a que los niños sean mal diagnosticados o recetados: “Es una ficción en la que de alguna manera recorre distintos aspectos, no hay una explicación única de lo qué le pasa a ‘Tom’, si pensamos en cómo ocurre el trastorno en la vida real, muchas veces tiende a simplificar la situación del niño y reducirlo a su conducta inmediata, es decir ver lo qué hace y no, si trabaja mucho o poco, y lo que nos gustaba era crear una ficción en donde hubiera múltiples razones para comprender al niño”.

Para dar vida a todos los personajes de este proyecto no buscaron actores, porque eran vidas que podían estar muy alejadas de esa realidad y querían algo muy natural. A los protagonistas los interpreta Julia e Israel, y estuvieron atentos a sus propuestas actorales. Al pequeño no le dieron el guion, más bien éste lo recibieron sus padres y todos le explicaban qué tenía que hacer.

“Con ellos dos estuvimos mínimo como tres meses trabajando porque hicimos muchas cosas; nos centramos en la personalidad del niño y a ella le dimos la novela, después los hicimos transitar en cosas cotidianas de su vida hasta que llegaban a la escena”, detalló Plá.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el año pasado.

Es una coproducción mexicana, por lo que está nominada a los premios Ariel.

