Taylor Swift podría ser la encargada del medio tiempo del Super Bowl 2023: Estas son las pistas que lo confirmarían

Se aproxima la llegada del Super Bowl 2023 y con este magno evento deportivo se abre la posibilidad de que una de las estrellas del pop en inglés finalmente se presente en el show de medio tiempo, algo que previamente no podía hacer debido a que la empresa que patrocinaba el evento era la competencia de una compañía con la que tiene contrato.

Si no sabes a quién nos referimos, te contamos que todo apunta a que será Taylor Swift quien será la encargada del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, pero ¿por qué se cree esto?

Hace apenas algunas horas, la cuenta oficial de Apple Music dio a conocer que este año, ellos serán quienes se encarguen de cobijar el evento, lo cual si bien podría ser interpretado como un simple cambio de patrocinadores, también puede tener un trasfondo mucho más interesante, el cual justamente apunta a la aparición de Taylor Swift en el siguiente partido del aclamado evento deportivo.

1. Taylor Swift ya puede presentarse en el Super Bowl

Taylor Swift tiene un contrato con la competencia directa de Pepsi, es decir Coca Cola, lo cual le impedía presentarse en las ediciones pasadas del Super Bowl, ya que estas estaban patrocinadas por Pepsi.

Taylor Swift podría presentarse en el Super Bowl del próximo año | Twitter: @TayUpdatesARG

Sin embargo, con el cambio del patrocinador del evento se abre la posibilidad de que la cantante aparezca en el show del medio tiempo.

2. La referencia que pudo haber hecho Apple Music a Taylor Swift

La noticia del cambio de patrocinador del Super Bowl se dio a conocer el día de ayer a medianoche, algo que hizo que todos los swifties llegaran a una conjetura que podría confirmar la participación de Taylor Swift en el evento que tendrá lugar en febrero de 2023.

Esto en atención a que la hora en la que se dio el anuncio coincide con el horario en el que Taylor Swift ha anunciado sus últimos dos álbumes; esto sin mencionar que el próximo mes, la intérprete de "Look What You Made Me Do" presentará su siguiente disco, el cual curiosamente se titula "Midnight" (media noche, en español).

3. La preferencia de Taylor Swift hacia Apple Music

Dentro de toda esta teoría, cabe recordar que en su momento, Taylor Swift no quiso darle la exclusividad de su álbum "1989" a Spotify, pero no tuvo reparo en concederle este privilegio a Apple Music, lo cual nos podría hablar de una preferencia hacia esta plataforma de música, lo que a su vez, podría favorecer a su participación en el Super Bowl 2023.

