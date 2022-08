Taylor Swfit derrocha glamour en los MTV VMAs 2022 con un vestido de cristales

Taylor Swift sorprendió a sus millones de fanáticos en su paso por la alfombra negra de los VMAs. La cantante robó la mirada de millones de personas por el vestido que lució, se trata de la prenda más hot y arriesgada de su carrera, con la cual recibió el premio de "Mejor Video Longform".

La intérprete de "Love story" apareció utilizando un vestido con transparencias en color plateado. Como parte de su look, la cantante optó por llevar el cabello totalmente recogido. Tras posar para las fotografías del evento, Taylor desató decenas de comentarios y halagos por parte de sus seguidores en las redes sociales.

Taylor Swift en su paso por la alfombra negra. Foto: @fanaccount_ts

Con el diseño que decidió usar Taylor cientos de internautas la colocaron dentro de las famosas mejores vestidas de la noche. El vestido con transparencias y lo que parece ser cristales es de Oscar de la Renta y resalta por dar vibras del viejo Hollywood, según algunas personas.

Los cristales del vestido también asemejaban unas cadenas tanto por la cadera, como por los brazos, hecho que cautivo a miles de personas en internet.

Taylor Swift en su paso por la alfombra negra. Foto: @fanaccount_ts

Taylor complemento su look con un maquillaje que contó con cristales y un delineado caty-eye, así como unos labios rojos carmín. Además, usó unas zapatillas con cristales y joyería en sus orejas y manos.

"Me encanta cuando Taylor Swift se viste en las galas como si ella fuera la villana principal. El personaje que podría prenderle fuego a todo y aun así los espectadores la defenderían hasta la muerte porque sin ella no habría show", escribió una internauta sobre el look que lució la cantante.

Taylor Swift en su paso por la alfombra negra. Foto: @fanaccount_ts

Otros usuarios también destacaron la belleza de la cantante y bromearon con las reacciones que provocó entre sus seguidores: "Taylor Swift definitivamente es la mas hermosa de los VMAs" y "los Swifties desmayados después de ver a Taylor Swift en los VMAs", fueron algunos de los comentarios que más "likes" obtuvieron entre los cibernautas.

Sigue leyendo

Laura G se luce en VLA con look perfecto para el otoño

Tábata Jalil despide el verano con bikini verde perfecto para la playa | FOTOS